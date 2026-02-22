Báo Ảnh Việt Nam

Премьер-министр потребовал усилить обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в период празднования Тэта Бинь Нго 2026

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальную депешу 16/CĐ-TTg об усилении обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения для обслуживания населения в период празднования Тэта Бинь Нго 2026.
Транспортные средства с трудом продвигались плотным потоком на участке в конце скоростной магистрали Фапван — Каузе в направлении центра столицы вечером 21 февраля (снимок сделан в 22:00). (Фото: ВИА)

В целях дальнейшего усиления работы по обеспечению порядка и безопасности, обслуживания граждан в последний день праздничных каникул по случаю Тэта и в сезон весенних фестивалей 2026 года Премьер-министр поручил Министерству общественной безопасности (МОБ) усилить патрулирование, контроля и проверок безопасности дорожного движения на скоростных автомагистралях, местных дорогах, а также в сфере пассажирских перевозок, включая двухъярусные спальные автобусы; строго пресекать правонарушения, являющиеся основными причинами дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, перегруз, движение не по своей полосе, остановку и стоянку в запрещённых местах, разворот, объезд и обгон с нарушением правил; решительно пресекать действия по нарушению общественного порядка и сопротивлению сотрудникам при исполнении служебных обязанностей в сфере транспорта.

МОБ совместно с Министерством строительства, народными комитетами на местах и соответствующими подразделениями поручено изучить варианты рациональной организации движения в направлении перераспределения полос с менее загруженного направления на более загруженное для снижения риска заторов, особенно на пунктах взимания платы, на скоростных трассах и в транспортных узлах, связывающих въезды в крупные города, такие как Ханой и город Хошимин, с целью обеспечить гражданам удобное и безопасное передвижение и не допускать длительных пробок на подъездах к центрам этих городов. Одновременно необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу, повышать правосознание населения и дисциплину соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, последовательно и строго привлекая к ответственности за нарушения, особенно за действия с высоким риском ДТП.

Министерству строительства поручено усилить контроль за транспортной деятельностью; активизировать проверки и строго пресекать нарушения в сфере предпринимательской деятельности по перевозкам, особенно по договорам перевозки и на регулярных пассажирских маршрутах; тщательно контролировать соблюдение требований к пассажирским перевозкам и условий ведения деятельности, прежде всего в сегменте перевозок большой вместимости; принять меры по предотвращению и строго наказывать в соответствии с законом за перевозку сверх установленного числа пассажиров; усилить контроль за водными маршрутами с материка на острова, туристическими перевозками по внутренним водным путям, перевозками пассажиров на переправах и на внутренних водных линиях.

Министерству здравоохранения поручено продолжить руководство медицинскими учреждениями, обеспечив готовность персонала, транспорта, медицинских средств и материалов, а также возможности экстренной помощи, особенно на ключевых транспортных направлениях и в районах с высокой интенсивностью движения, чтобы минимизировать человеческие потери в результате ДТП.

Председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения поручено лично руководить обеспечением порядка и безопасности дорожного движения на местах, оперативно устранять возникающие инциденты, особенно в последний день праздничных каникул по случаю Тэта (22 февраля) и в период весенних фестивалей 2026 года.

