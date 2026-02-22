Премьер-министр потребовал усилить обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в период празднования Тэта Бинь Нго 2026

Транспортные средства с трудом продвигались плотным потоком на участке в конце скоростной магистрали Фапван — Каузе в направлении центра столицы вечером 21 февраля (снимок сделан в 22:00). (Фото: ВИА)







МОБ совместно с Министерством строительства, народными комитетами на местах и соответствующими подразделениями поручено изучить варианты рациональной организации движения в направлении перераспределения полос с менее загруженного направления на более загруженное для снижения риска заторов, особенно на пунктах взимания платы, на скоростных трассах и в транспортных узлах, связывающих въезды в крупные города, такие как Ханой и город Хошимин, с целью обеспечить гражданам удобное и безопасное передвижение и не допускать длительных пробок на подъездах к центрам этих городов. Одновременно необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу, повышать правосознание населения и дисциплину соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, последовательно и строго привлекая к ответственности за нарушения, особенно за действия с высоким риском ДТП.





Министерству строительства поручено усилить контроль за транспортной деятельностью; активизировать проверки и строго пресекать нарушения в сфере предпринимательской деятельности по перевозкам, особенно по договорам перевозки и на регулярных пассажирских маршрутах; тщательно контролировать соблюдение требований к пассажирским перевозкам и условий ведения деятельности, прежде всего в сегменте перевозок большой вместимости; принять меры по предотвращению и строго наказывать в соответствии с законом за перевозку сверх установленного числа пассажиров; усилить контроль за водными маршрутами с материка на острова, туристическими перевозками по внутренним водным путям, перевозками пассажиров на переправах и на внутренних водных линиях.



