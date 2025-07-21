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Премьер-министр потребовал срочно организовать экстренные меры реагирования на тайфун №3
В официальнoй телеграмме указано: в настоящее время тайфун №3 находится в северной части Восточного моря и имеет очень высокую интенсивность (12 баллов, порывы до 15 баллов). Это мощный и быстро движущийся тайфун.
Согласно прогнозу Национального центра гидрометеорологии, тайфун начнёт оказывать влияние на северный и северо-центральный регионы Вьетнама с вечера 21 июля, вызовет сильный ветер, проливные дожди, высокую вероятность внезапных паводков, селей, оползней в среднегорных и горных районах, а также затоплений в низменностях и городских зонах.
В продолжение телеграммы №112/CĐ-TTg от 19 июля 2025 года Премьер-министр потребовал от Министров министерств обороны, общественной безопасности, сельского хозяйства и окружающей среды, а также от других министерств, ведомств и местных властей в зоне воздействия тайфуна продолжить сосредоточенное руководство и своевременно организовать мероприятия по реагированию на тайфун, ливни и паводки в соответствии с указаниями Премьер-министра, изложенными в предыдущей телеграмме, с максимально возможной срочностью и решимостью, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества граждан и государства, а также свести к минимуму ущерб, причинённый тайфуном.
Председатели Народных комитетов провинций и городов обязаны обеспечить безопасность деятельности на море и островах: организовать срочный вызов, инструктаж и сопровождение судов (включая рыболовные, транспортные и туристические) из опасных зон в безопасные укрытия; гарантировать безопасность людей и судов в местах стоянки; категорически запретить нахождение людей на судах при приближении тайфуна.
Необходимо пересмотреть и реализовать меры по обеспечению безопасности туристической деятельности, аквакультуры в прибрежных районах, устьях рек и в море; решительно эвакуировать граждан с рыболовных ферм и сторожевых постов до и во время тайфуна.
Исходя из конкретной ситуации, местные власти должны самостоятельно принимать решение о запрете выхода в море для рыболовных, транспортных и туристических судов.
Председатели Народных комитетов также должны обеспечить безопасность прибрежных и внутренних районов: пересмотреть жилые районы, эвакуировать людей из ветхих, небезопасных домов, оползнеопасных районов, зон с высоким риском затоплений; подготовить силы, средства, оборудование и предметы первой необходимости по принципу «четыре на месте» (руководство, силы, средства, логистика на месте) для готовности к любой ситуации.
Укрепить и защитить производственные помещения и инфраструктуру (телекоммуникационные системы, электросети...), обеспечить быструю ликвидацию аварий и бесперебойную работу до, во время и после тайфуна.
Контролировать передвижение населения, организовать движение транспорта, ограничить выход граждан на улицу во время тайфуна и грозовых штормов; обеспечить безопасность на затопленных участках дорог, переправах, местах с быстрым течением, а также на участках, где произошли аварии или существует риск оползней; подготовить силы и средства для устранения последствий и обеспечения бесперебойного транспортного сообщения.
Министерство сельского хозяйства и окружающей среды организует мониторинг, прогнозирование, своевременное и точное предоставление информации для координации мер реагирования; активизирует руководство местными властями по реагированию в зависимости от развития тайфуна, паводков, оползней; обеспечивает безопасность плотин, водохранилищ и ирригационных сооружений и сельскохозяйственного производства.
Соответствующие министерства и ведомства создают рабочие группы для координации с местными властями в руководстве мерами реагирования на тайфун, ливни и паводки. В частности: Министерство обороны - в провинции Куангнинь; Министерство общественной безопасности - в городе Хайфон; Министерство сельского хозяйства и окружающей среды - в провинции Ниньбинь; Министерство строительства - в провинции Хынгйен; Министерство науки и технологий - в провинции Тханьхоа.
Министерство культуры, спорта и туризма, Вьетнамское телевидение, Радио «Голос Вьетнама», Вьетнамское информационное агентство должны усилить руководство и своевременно информировать о развитии тайфуна, обучать граждан навыкам предупреждения, реагирования и минимизации ущерба.
Премьер-министр поручил заместителю Премьер-министра Чан Хонг Ха напрямую следить и направлять министерства, ведомства и местные органы по выполнению настоящей телеграммы.
Канцелярия Правительства в рамках своих полномочий и задач следит и координирует реализацию настоящей телеграммы, своевременно докладывая Премьер-министру и заместителю Премьер-министра о возникающих вопросах.