НОВОСТИ
Премьер-министр потребовал оперативно организовать вручение подарков населению по случаю Национального праздника
Для своевременного вручения подарков населению Премьер-министр потребовал от председателей Народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, а также обратился к секретарям провинциальных и городских парткомов с требованием сосредоточить руководство, организацию и незамедлительное выполнение задач, предусмотренных Резолюцией № 263/NQ-CP и Решением № 1867/QĐ-TTg, тесно координируя действия с Министерством общественной безопасности, другими министерствами и компетентными органами, чтобы обеспечить доставку подарков гражданам в срок, надлежащим адресатам, безопасно, без пропусков и дублирования.
Министры: общественной безопасности, финансов, а также Губернатор Госбанка Вьетнама обязаны сосредоточить руководство подведомственными подразделениями для оперативного выполнения задач, предусмотренных Резолюцией № 263/NQ-CP и Решением № 1867/QĐ-TTg; активно проводить разъяснительную работу, своевременно информировать и тесно координировать действия с местными органами для организации вручения подарков населению в соответствии с указаниями Правительства и Премьер-министра.
Подчеркнув, что это — важная и неотложная задача, Премьер-министр потребовал от министерств, органов, местных властей и соответствующих подразделений проявить высокий уровень ответственности, максимально сосредоточиться на обеспечении своевременной, безопасной и эффективной реализации, строго соблюдая установленные сроки и требования.
Канцелярия Правительства должна контролировать и координировать выполнение в рамках своих функций и полномочий, своевременно докладывая уполномоченным органам о вопросах, выходящих за пределы компетенции.