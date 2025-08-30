Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр потребовал оперативно организовать вручение подарков населению по случаю Национального праздника

30 августа заместитель Премьер-министра Хо Дык Фок подписал и издал депешу № 152/CĐ-TTg Премьер-министра о срочном осуществлении вручения подарков населению по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника 2 сентября.
  Люди с радостью приветствуют парад и шествие. Фото: ВИА  
В депеше отмечается: в соответствии с указаниями Политбюро 29 августа 2025 года Правительство издало Резолюцию № 263/NQ-CP о вручении подарков населению по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника 2 сентября; Премьер-министр издал Решение № 1867/QĐ-TTg о целевых дополнениях из центрального бюджета в местные бюджеты для вручения подарков населению. Министерство финансов уже перечислило средства в местные органы власти.

Для своевременного вручения подарков населению Премьер-министр потребовал от председателей Народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, а также обратился к секретарям провинциальных и городских парткомов с требованием сосредоточить руководство, организацию и незамедлительное выполнение задач, предусмотренных Резолюцией № 263/NQ-CP и Решением № 1867/QĐ-TTg, тесно координируя действия с Министерством общественной безопасности, другими министерствами и компетентными органами, чтобы обеспечить доставку подарков гражданам в срок, надлежащим адресатам, безопасно, без пропусков и дублирования.

Министры: общественной безопасности, финансов, а также Губернатор Госбанка Вьетнама обязаны сосредоточить руководство подведомственными подразделениями для оперативного выполнения задач, предусмотренных Резолюцией № 263/NQ-CP и Решением № 1867/QĐ-TTg; активно проводить разъяснительную работу, своевременно информировать и тесно координировать действия с местными органами для организации вручения подарков населению в соответствии с указаниями Правительства и Премьер-министра.

Подчеркнув, что это — важная и неотложная задача, Премьер-министр потребовал от министерств, органов, местных властей и соответствующих подразделений проявить высокий уровень ответственности, максимально сосредоточиться на обеспечении своевременной, безопасной и эффективной реализации, строго соблюдая установленные сроки и требования.

Канцелярия Правительства должна контролировать и координировать выполнение в рамках своих функций и полномочий, своевременно докладывая уполномоченным органам о вопросах, выходящих за пределы компетенции.

ВИА/ИЖВ

