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Премьер-министр потребовал оперативно ликвидировать последствия особо тяжёлой аварии на водном транспорте у острова Фукуок
В документе отмечается, что около 13:00 11 июля 2026 года в морской акватории примерно в 200 метрах от острова Хонмайрут в районе Антхой (специальная административная зона Фукуок, провинция Анзянг) произошла особо тяжёлая авария на водном транспорте. Туристический катер AG-26751, на борту которого находились 32 туриста — граждане Индии и три члена экипажа (судоводитель, механик и обслуживающий сотрудник), следовавший от острова Хонмайрут к порту Антхой, перевернулся. По состоянию на 15:00 11 июля 2026 года в результате аварии погибли 15 человек.
Сразу после получения информации о происшествии Премьер-министр выразил искренние соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим. Одновременно он поручил Министерству общественной безопасности, Министерству строительства, руководству провинции Анзянг, а также подразделениям полиции, медицинских служб, морской полиций, пограничных войск и другим компетентным силам незамедлительно прибыть на место происшествия и сосредоточить усилия на ликвидации последствий аварии.
В целях оперативного устранения последствий трагедии и предотвращения подобных происшествий в будущем Премьер-министр потребовал:
Председателю Народного комитета провинции Анзянг поручено обеспечить все необходимые условия для оказания медицинской помощи пострадавшим, включая лекарственные средства и медицинское оборудование, с тем чтобы максимально сократить человеческие и материальные потери среди местных жителей и туристов; организовать посещение семей погибших и оказать им необходимую материальную и моральную поддержку. Кроме того, ему поручено лично провести совещание с компетентными органами и профильными службами для оценки причин происшествия, принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, если таковые имеются, а также в кратчайшие сроки установить непосредственные и косвенные причины аварии. Полученные результаты должны стать основой для информационно-разъяснительной работы и принятия профилактических мер в дальнейшем.
Министерству общественной безопасности поручено дать указание полиции провинции Анзянг и другим компетентным подразделениям в кратчайшие сроки провести расследование, установить причины аварии и в соответствии с законодательством строго привлечь к ответственности организации и физических лиц, допустивших нарушения, повлекшие особо тяжёлое дорожно-транспортное происшествие на водном транспорте.
Министерству строительства поручено организовать срочную проверку обеспечения безопасности внутреннего водного и морского судоходства в районе происшествия и на других участках с аналогичными условиями; усилить государственный контроль за пассажирскими перевозками водным транспортом; проверить соблюдение требований к техническому состоянию судов, наличию спасательного оборудования, квалификации судоводителей и организации посадки и высадки пассажиров; своевременно устранить выявленные недостатки и потенциальные угрозы безопасности с целью предотвращения подобных аварий.
Министерству иностранных дел поручено в оперативном порядке наладить тесное взаимодействие с Посольством Индии во Вьетнаме и другими компетентными органами для своевременного осуществления консульских процедур, обеспечения защиты прав граждан и решения всех вопросов, связанных с гражданами Индии.