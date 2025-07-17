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Премьер-министр потребовал завершить предоставление жилищной поддержки людям, имеющим заслуги перед Родиной

Согласно сообщению №367/TB-VPCP, Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от министерств, ведомств и местных властей решительно завершить ликвидацию временного и ветхого жилья по всей стране до 31 августа 2025 года. Согласно отчетным данным, представленным местными органами через специализированное программное обеспечение по состоянию на 8 июля 2025 года, по всей стране была оказана поддержка в ликвидации более 264 000 временных и ветхих домов (в том числе завершено строительство почти 230 000 домов, а еще более 34 000 находятся на стадии начала строительства или уже строятся). В 19 из 34 провинций полностью ликвидировано временное и ветхое жилье по всем трём целевым группам: лицам с заслугами перед Родиной, в рамках Национальной целевой программы, а также бедным и почти бедным семьям в рамках инициативы по предоставлению жилья.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поприветствовал активную и проактивную позицию Министерства по делам национальностей и религий, а также министерств, ведомств, местных органов власти и вооружённых сил, которые внимательно отслеживали ситуацию, своевременно предлагали решения и решительно, эффективно реализовывали их, тем самым способствуя сокращению сроков выполнения задачи по ликвидации временного и ветхого жилья.

Ликвидация временного и ветхого жилья — это особенно важная политическая задача, имеющая глубокое гуманистическое значение. Она отражает заботу Партии и Государства о народе и выражает благодарность героям, павшим и живым, участникам революции.

Премьер-министр потребовал от всех министерств, ведомств и местных властей решительно руководить реализацией этой задачи, приложив максимум усилий для завершения ликвидации временного и ветхого жилья по всей стране до 31 августа 2025 года.

В частности, строительство жилья для людей, имеющих заслуги перед Родиной, и семей павших должно быть завершено до 24 июля 2025 года — как практическое мероприятие по случаю 78-й годовщины Дня воинов-инвалидов и павших героев, 80-летия успешной Августовской революции и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам, а также в рамках соревнований, посвящённых съезду партийных организаций всех уровней и XIV съезду Коммунистической партии Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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