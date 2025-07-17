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Премьер-министр потребовал завершить предоставление жилищной поддержки людям, имеющим заслуги перед Родиной
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поприветствовал активную и проактивную позицию Министерства по делам национальностей и религий, а также министерств, ведомств, местных органов власти и вооружённых сил, которые внимательно отслеживали ситуацию, своевременно предлагали решения и решительно, эффективно реализовывали их, тем самым способствуя сокращению сроков выполнения задачи по ликвидации временного и ветхого жилья.
Ликвидация временного и ветхого жилья — это особенно важная политическая задача, имеющая глубокое гуманистическое значение. Она отражает заботу Партии и Государства о народе и выражает благодарность героям, павшим и живым, участникам революции.
Премьер-министр потребовал от всех министерств, ведомств и местных властей решительно руководить реализацией этой задачи, приложив максимум усилий для завершения ликвидации временного и ветхого жилья по всей стране до 31 августа 2025 года.
В частности, строительство жилья для людей, имеющих заслуги перед Родиной, и семей павших должно быть завершено до 24 июля 2025 года — как практическое мероприятие по случаю 78-й годовщины Дня воинов-инвалидов и павших героев, 80-летия успешной Августовской революции и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам, а также в рамках соревнований, посвящённых съезду партийных организаций всех уровней и XIV съезду Коммунистической партии Вьетнама.