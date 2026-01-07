Премьер-министр: Пострадавшим от стихии необходима комплексная поддержка

Утром 7 января в правительственной штаб-квартире Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл онлайн-совещание с провинциями и городами центрального региона по вопросу реализации кампании Куангчунг, направленной на ускоренное восстановление и ремонт жилья для домохозяйств, чьи дома были повреждены в результате тайфунов и наводнений в центральных районах страны.



В результате тайфунов и наводнений в конце 2025 года в провинциях и городах от Куангчи до Ламдонга 1 597 жилых домов были полностью разрушены или смыты и подлежат восстановлению, а 34 759 домов получили повреждения и нуждались в ремонте. С целью обеспечить, чтобы в этот Тэт (Лунный Новый год) каждое домохозяйство имело жильё для встречи праздника, Премьер-министр инициировал кампанию Куангчунг по строительству и ремонту жилья для пострадавших от стихийных бедствий семей в центральном регионе.





Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь председательствует на заседании. (Фото: ВИА)

На совещании 30 декабря 2025 года, отметив завершение ремонта всех 34 759 домов и достижение 100% поставленной цели, Премьер-министр поручил завершить восстановление разрушенных домов к 15 января 2026 года, с тем чтобы помочь населению стабилизировать жизнь, а также создать практические результаты в ознаменование XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.



К настоящему времени в регионах завершено строительство 1 046 из 1 597 новых домов, что составляет 65,5%. Все оставшиеся дома уже заложены, а степень строительной готовности составляет от 60 до более чем 80% объёма работ.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, высоко оценил и выразил признательность министерствам, ведомствам и местным органам власти, особенно их руководителям, за активное и эффективное участие в реализации кампании Куангчунг; выразил удовлетворение тем, что все 34 759 домохозяйств, чьи дома подлежали ремонту, уже вернулись к нормальной жизнедеятельности, а электроэнергетическая инфраструктура и телекоммуникационная связь полностью восстановлены.



Исходя из цели, чтобы к 15 января не осталось ни одного гражданина без жилья, Премьер-министр призвал всю местную политическую систему максимально мобилизовать силы и ресурсы для завершения кампании Куангчунг в установленные сроки — ради радости и благополучия народа.



Наряду со строительством жилья Премьер-министр потребовал от местных органов власти восстановить инфраструктуру электро- и водоснабжения, телекоммуникационные сети, санитарную среду и транспорт; в особенности провести оценку насущных потребностей населения, прежде всего в таких предметах и оборудовании, как телевизоры, холодильники и другие бытовые приборы, с тем чтобы мобилизовать ресурсы и привлечь поддержку, обеспечив людям возможность наслаждаться праздничной атмосферой, следить за работой XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, пользоваться результатами, которые Партия и Государство приносят народу, а также встретить Лунный Новый год в тёплой, безопасной и благополучной обстановке.



Премьер-министр предложил оказать поддержку 34 759 домохозяйствам в восьми провинциях и городах центрального региона, чьи дома подлежат ремонту, в размере 5 млн донгов на домохозяйство, а также поддержать около 5 000 семей по всей стране, чьи дома были разрушены или смыты с начала года, выделив по 10 млн донгов каждому домохозяйству для восстановления производства и приобретения предметов и оборудования первой необходимости.



Премьер-министр потребовал обеспечить строгий контроль за тем, чтобы предоставление помощи населению осуществлялось открыто и прозрачно, с предотвращением расточительства и негативных явлений.