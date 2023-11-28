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Премьер-министр поставил задачу освоить в текущем году не менее 95% государственного инвестиционного капитала
Выступая на конференции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Правительство определило, что содействие освоению государственного инвестиционного капитала в 2023 году является одной из ключевых политических задач. До конца государственного бюджетного 2023 года осталось чуть больше месяца, поэтому министерствам, ведомствам и местностям необходимо стремиться к тому, чтобы объем освоенных инвестиций составлял не менее 95%.
Премьер-министр отметил, что для достижения вышеуказанной цели министерства, отрасли и местности должны усилить надзорную деятельность, устранить трудности, укрепить дисциплину в сфере государственных инвестиций, ответственно усвоить, решительно и эффективно выполнить указания руководителей Партии, Государства и Национального собрания, постановления и заключения Правительства, указания Премьер-министра по освоению государственного инвестиционного капитала, ускорить освоение государственного инвестиционного капитала в увязке с обеспечением качества проекта, предотвращением негативных явлений, коррупции и расточительства.
Кроме того, следует правильно оценить ситуацию, способствовать децентрализации, укрепить координацию действий между министерствами, центральными ведомствами и местностями.
Министерствам было поручено устранить трудности, в том числе связанные с тремя национальными целевыми программами, с целью усиления инспекции и надзора, одновременно призывая инвесторов, подрядчиков и консультантов ускорить реализацию проектов.
Они также отвечают за тщательную проверку подготовки проектов, отбор проектов для выделения капитала, уделяют внимание процедурам проектирования, торгов, строительства и оплаты. Кроме того, необходимо активизировать усилия по проведению административной реформы, применению информационных технологий и цифровой трансформации в сфере государственных инвестиций.
Глава правительства также потребовал сохранить деятельность пяти рабочих групп правительства и механизм ежеквартальных рабочих совещаний между членами правительства и местными органами власти. Он подчеркнул необходимость продолжения работы специальных рабочих групп, возглавляемых председателями Народных комитетов провинций, для содействия государственным инвестициям.