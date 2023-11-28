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Премьер-министр поставил задачу освоить в текущем году не менее 95% государственного инвестиционного капитала

27 ноября Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции Постоянного комитета Правительства с руководителями министерств, отраслей, провинций и городов, посвященной ускорению освоения государственного инвестиционного капитала в 2023 году.
  Обзор конференции. Фото: ВИА  
За 11 месяцев текущего года было освоено почти 461 трлн. донгов (19,2 млрд. долл. США) государственного инвестиционного капитала, что составило 65,1% от запланированного, или на 6,77% больше, чем за тот же период прошлого года. Хотя этот показатель оказался лучше прошлогоднего, в 41 министерстве и ведомстве центрального подчинения, а также в 24 населенных пунктах уровень освоения средств оказался ниже среднего по стране.

Выступая на конференции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Правительство определило, что содействие освоению государственного инвестиционного капитала в 2023 году является одной из ключевых политических задач. До конца государственного бюджетного 2023 года осталось чуть больше месяца, поэтому министерствам, ведомствам и местностям необходимо стремиться к тому, чтобы объем освоенных инвестиций составлял не менее 95%.

Премьер-министр отметил, что для достижения вышеуказанной цели министерства, отрасли и местности должны усилить надзорную деятельность, устранить трудности, укрепить дисциплину в сфере государственных инвестиций, ответственно усвоить, решительно и эффективно выполнить указания руководителей Партии, Государства и Национального собрания, постановления и заключения Правительства, указания Премьер-министра по освоению государственного инвестиционного капитала, ускорить освоение государственного инвестиционного капитала в увязке с обеспечением качества проекта, предотвращением негативных явлений, коррупции и расточительства.

Кроме того, следует правильно оценить ситуацию, способствовать децентрализации, укрепить координацию действий между министерствами, центральными ведомствами и местностями.

Министерствам было поручено устранить трудности, в том числе связанные с тремя национальными целевыми программами, с целью усиления инспекции и надзора, одновременно призывая инвесторов, подрядчиков и консультантов ускорить реализацию проектов.

Они также отвечают за тщательную проверку подготовки проектов, отбор проектов для выделения капитала, уделяют внимание процедурам проектирования, торгов, строительства и оплаты. Кроме того, необходимо активизировать усилия по проведению административной реформы, применению информационных технологий и цифровой трансформации в сфере государственных инвестиций.

Глава правительства также потребовал сохранить деятельность пяти рабочих групп правительства и механизм ежеквартальных рабочих совещаний между членами правительства и местными органами власти. Он подчеркнул необходимость продолжения работы специальных рабочих групп, возглавляемых председателями Народных комитетов провинций, для содействия государственным инвестициям.

ИЖВ/ВИА

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