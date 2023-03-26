Премьер-министр посещает и инспектирует процесс строительства проектов в провинции Тхыатхьен-Хюэ

Генерал Фам Минь Тьинь инспектирует ход строительства моста через устье Тхуан-ан. Фото: Зыонг Жанг/ВИA

В жилом комплексе для переселенцев для освобождения территории под Цитадель Хюэ премьер-министр похвалил людей за их согласие переселиться в целях сохранения и популяризации Всемирного наследия древней столицы Хюэ, попросил мобилизовать домохозяйства, которые еще не переселились, для поддержки политики Государства, ради общих интересов страны.Проект жилого комплекса для переселенцев реализовался с 2019 по 2022 год, общая стоимость расчистки участка составила 2,005 трлн. донгов, переселены 5.080 домохозяйств.Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация также посетили Музей королевских древностей Хюэ во дворце Лонг-ан в комплексе памятников Хюэ.Музей представляет собой место для демонстрации ценных коллекций, отражающих материальную жизнь, политические ритуалы и идеологию аристократии, королей и мандаринов династии Нгуен в прошлом. В частности, музей также владеет уникальной территорией древностей Тямов, где представлены типичные произведения тямской скульптуры многовековой давности.Премьер-министр отметил, что в настоящее время музей пока использует пространство памятника, а не имеет собственного помещения. Поэтому премьер-министр попросил провинцию Тхыатхьен-Хюэ согласовать с Министерством культуры, спорта и туризма разработку проекта по строительству музея в другом месте, вернув пространство памятнику.Во второй половине того же дня премьер-министр проинспектировал процесс строительства моста через устье Тхуан-ан в городе Хюэ. Это самый длинный мост через морской порт в Центральном регионе, начатый в марте 2022 года с общим объемом инвестиций 2,4 трлн. донгов, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году и соединится с национальной прибрежной дорогой.Ранее, вечером 24 марта, сразу после прибытия в Хюэ, премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал строительство пассажирского терминала Т2 - международного аэропорта Фубай.Строительство с общим объемом инвестиций около 2,25 трлн. донгов было начато в декабре 2019 года, ожидается, что оно будет завершено и введено в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, но из-за воздействия эпидемии COVID-19 случилась задержка и в настоящее время было построено на 95%.По случаю визита премьер-министр Фам Минь Тьинь преподнес благовония и посетил музей генерала армии Нгуен Чи Тханя в районе Тхуанхоа города Хюэ.