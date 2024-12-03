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Премьер-министр посетил 60-ю годовщину победы Биньжа в Бариа - Вунгтау

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 2 декабря принял участие в церемонии празднования 60-летия победы Биньжа (2 декабря 1964 – 2024 гг.), организованной партийным комитетом, народным советом, народным комитетом и комитетом Отечественного фронта Вьетнама южной провинции Бариа - Вунгтау.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на церемонии (Фото: ВИA)  
В войне сопротивления против США кампания Биньжа проводилась со 2 декабря 1964 года по 3 января 1965 года в провинциях Бариа, Лонгкхань, Бьенхоа и двух районах на юге провинции Биньтхуан. Победа в кампании Биньжа создала важные условия для разгрома стратегий противника, что привело к весеннему генеральному наступлению и восстанию 1975 года и исторической победе кампании Хо Ши Мина.

Успех кампании был обусловлен творческим применением стратегии удара по ключевым позициям и уничтожения подкреплений, созданием импульса и возможностей, а также использованием соответствующих сил для победы в ключевых сражениях, что оставило ценный опыт для следующих кампаний.

От имени руководства партии и государства премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул стратегическое значение победы Биньжа, которая помогла утвердить развитие революции на Юге и создала важные предпосылки для последующих побед.

Победа Биньжа оставила много уроков, имеющих огромное значение для борьбы за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также для дела строительства, защиты и развития страны сегодня, подчеркнул он.

Он выразил уверенность, что партийный комитет, власти, вооруженные силы и населения Бариа - Вунгтау будут и впредь поддерживать свои гордые революционные традиции и достижения, совершать прорывы и активно развиваться, превращая провинцию во всесторонне развитую местность, становясь одной из важных движущих сил развития и ярким пятном в социально-экономическом развитии Юго-Восточного региона и страны.

Ранее в тот же день премьер-министр и делегаты возложили цветы и почтили память героев-мучеников у памятника победы в Биньжа.

ВИА/ИЖВ

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