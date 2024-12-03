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Премьер-министр посетил 60-ю годовщину победы Биньжа в Бариа - Вунгтау
Успех кампании был обусловлен творческим применением стратегии удара по ключевым позициям и уничтожения подкреплений, созданием импульса и возможностей, а также использованием соответствующих сил для победы в ключевых сражениях, что оставило ценный опыт для следующих кампаний.
От имени руководства партии и государства премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул стратегическое значение победы Биньжа, которая помогла утвердить развитие революции на Юге и создала важные предпосылки для последующих побед.
Победа Биньжа оставила много уроков, имеющих огромное значение для борьбы за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также для дела строительства, защиты и развития страны сегодня, подчеркнул он.
Он выразил уверенность, что партийный комитет, власти, вооруженные силы и населения Бариа - Вунгтау будут и впредь поддерживать свои гордые революционные традиции и достижения, совершать прорывы и активно развиваться, превращая провинцию во всесторонне развитую местность, становясь одной из важных движущих сил развития и ярким пятном в социально-экономическом развитии Юго-Восточного региона и страны.
Ранее в тот же день премьер-министр и делегаты возложили цветы и почтили память героев-мучеников у памятника победы в Биньжа.