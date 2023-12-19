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Премьер-министр посетил семью покойного японского премьера

18 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил семью покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках своей поездки для участия в юбилейном саммите, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией в Токио.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) посетил вдову Абэ Акиэ. Фото: ВИA  
Фам Минь Тьинь отметил, что когда Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии, в отношениях Вьетнама и Японии наблюдалось сильное развитие, особенно когда в 2014 году две страны повысили статус своих отношений до обширного стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии.

Недавнее повышение статуса отношений двух стран до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире является наследием и продолжением пожеланий покойного премьер-министра по развитию двусторонних отношений.

Вспоминая о своих встречах с премьер-министром Синдзо Абэ, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что всегда помнит об искренней любви покойного лидера к Вьетнаму, подтвердив, что Синдзо Абэ был одним из иностранных лидеров, наиболее любимых и уважаемых вьетнамским народом не только из-за его особой привязанности и важного вклада во вьетнамско-японскую дружбу и сотрудничество, но и благодаря образу дружелюбного и простого лидера.

Вдова Абэ Акиэ подтвердила, что продолжит претворять в жизнь его завещание об углублении двусторонней дружбы и сотрудничества посредством деятельности по развитию культурных обменов, образования и благотворительности, а также укреплению взаимной привязанности и взаимопонимания между двумя народами.

ВИА/ИЖВ

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