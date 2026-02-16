НОВОСТИ
Премьер-министр посетил работников, обеспечивающих санитарное состояние окружающей среды в столице Ханое
Убедившись, что все посещённые улицы и общественные пространства содержатся в чистоте и порядке, Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия города Ханоя, особенно работников, непосредственно занятых санитарной очисткой, которые способствуют постоянному улучшению экологической обстановки столицы и встрече Тэт Бинь Нго 2026 в светлом, зелёном, чистом и красивом пространстве.
Глава правительства предложил Ханойской городской компании по охране окружающей среды и соответствующим подразделениям активнее инвестировать в технологии, оборудование и механизацию, внедрять достижения науки и техники для сокращения тяжёлого ручного труда на всех этапах — от сбора и сортировки до переработки отходов, а также предотвращения загрязнения. Наряду с этим он призвал развивать движение соревнования, своевременно поощрять и распространять передовые примеры, обеспечивать достойную систему оплаты труда и премирования работников, регулярно организовывать медицинские осмотры и заботу о здоровье, улучшать условия труда и уровень жизни работников по принципу «каждый год лучше предыдущего».
Интересуясь жизнью, семьёй, работой и подготовкой к празднику Тэт работников санитарной службы, Премьер-министр поблагодарил «молчаливых бойцов в зелёной форме» за самоотверженность во имя зелёного, чистого и красивого города и здоровья жителей; выразил надежду, что они сохранят преданность профессии и трудовой энтузиазм, а также будут активнее вести разъяснительную работу среди населения — по вопросам правильного выброса отходов, их размещения в установленное время и в надлежащих местах, раздельного сбора у источника и участия в поддержании чистоты — во имя общей экологической безопасности и здоровья граждан, руководствуясь принципом «народ участвует — народ пользуется результатами».