Премьер-министр посетил работников, обеспечивающих санитарное состояние окружающей среды в столице Ханое





По оценкам, в пиковые дни перед праздником Тэт объём образующихся отходов в Ханое составляет около 9 500–10 500 тонн в сутки, что на 30–50% больше по сравнению с обычными днями и создаёт серьёзную нагрузку на систему сбора, транспортировки и переработки отходов столицы. Только в районах, находящихся в ведении Ханойской городской компании по охране окружающей среды, объём собираемых отходов достигает примерно 2 600 тонн в сутки, что примерно на 800 тонн больше обычного показателя.





Премьер-министр лично посетил и поддержал работников коммунальных служб, выполняющих санитарную очистку в таких местах, как сквер Лечык; переулок Йентхе и улица Нгуен-тхай-хок; железнодорожный вокзал Ханоя; Центральный цирк и парк Тхонгнят на улице Чан-нян-тонг и других районах.



