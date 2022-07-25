Премьер-министр посетил ключевые проекты в провинции Нгеан

Премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил визит на ключевые проекты в провинции Нгеан. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 24 июля совершил визит на крупные проекты в центральной провинции Нгеан, в ходе которого он поручил устранить препятствия на пути их реализации.

В международном аэропорту Винь глава правительства согласился с предложением Народного комитета провинции увеличить годовую пропускную способность аэропорта в соответствии с генеральным планом с 8 млн. до примерно 12 млн. пассажиров к 2030 году и с примерно 14 млн. до 15 млн. пассажиров к 2050 году.

Он поручил Министерству транспорта расширить и модернизировать аэропорт, предложив инвестиции в рамках модели государственно-частного партнерства (ГЧП).

Посещая глубоководный порт Кыало, премьер-министр Тьинь сказал, что порт играет важную роль в развитии местной промышленности, отметив, что порт вместе с аэропортом, скоростной автомагистралью и железной дорогой будет способствовать социально-экономическому развитию Нгеана.

По его просьбе, строительство глубоководного порта должно быть завершено в течение этого срока.

Премьер-министр также посетил проект прибрежного маршрута, проходящего через 5 населенных пунктов Нгеана, общей протяженностью почти 80 км и общим объемом инвестиций 4,65 трлн. донгов (198,6 млн. долл. США).Помимо проекта расширения Национальной автомагистрали 46 в Нгеане, Тьинь также совершил ознакомительную поездку по проекту ирригационного водохранилища Банмонг, крупнейшему в своем роде в провинции с инвестициями в размере 3,7 трлн. донгов.

Руководитель отметил, что хотя 95% работ выполнено, проект еще не введен в эксплуатацию частично из-за ограничений в распределении капитала.

Он поручил Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов координировать свои действия с Министерством юстиции, Канцелярией правительства и Министерством планирования и инвестиций для рассмотрения соответствующих правовых норм и представления отчета правительству.



