Премьер-министр посетил и проверил социально-экономические объекты в провинции Тxайбинь

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (в первом ряду, второй справа) проверяет работу экономической зоны Тxайбинь. (Фото: ВИА)

В первой половине дня 8 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь и правительственная рабочая делегация приняли участие на церемонии инаугурации, возложили благовония и посадили деревья в Мемориальном комплексе президента Хо Ши Мина в общине Намкыонг уезда Тьенхай; изучили и проверили объекты инвестиций, строительства и эксплуатации экономической зоны Тxайбинь; посетили проект теплоэлектростанции Thai Binh 2; приняли участие в церемонии закладки фундамента южной кольцевой дороги города Тайбинь.

После присутствования на церемонии, посвященной 60-летию визита дяди Хо в уезд Тьенхай, инаугурации, возложения благовоний и посадки деревья в Мемориальном комплексе президента Хо Ши Мина в общине Намкыонг уезда Тьенхай, премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил партийный комитет и власти, армию и жителей уезда Тьенхай, отметив, что Тьенхай будет продолжать продвигать свои достигнутые достижения, продолжать объединяться и продвигать силу всего народа в построении Тяньхая, чтобы он становился богаче и сильнее, и чтобы люди наслаждались благосостоянием и счастьем жизни, как того всегда хотел дядя Хо.

Мемориальный комплекс был открыт как раз по случаю 132-й годовщины со дня рождения великого президента Хо Ши Мина, он представляет благородный и красивый символ, выражающий бесконечное уважение и благодарность дорогому дяде Хо.

Изучив и проверив объекты инвестиций, строительства и эксплуатации экономической зоны Тайбинь, премьер-министр Фам Минь Тьинь заслушал отчет о транспортном планировании провинции Тайбинь до 2030 года..., проверил промышленную зону Лиен Ха Тай в этой экономической зоне.

Премьер-министр заявил, что строительство экономической зоны Тайбинь осуществляется в соответствии с руководящими принципами и резолюциями партии, а также в соответствии с ситуацией и условиями провинции Тайбинь. Он также потребовал построить полную, взаимосвязанную и синхронную инфраструктуру, особенно транспортную инфраструктуру, инфраструктуру электроснабжения и водоснабжения, а также социальную инфраструктуру, включая жилье для рабочих и экологическую инфраструктуру.

Экономическая зона Txайбинь занимает площадь более 30.000 га, из которых площадь промышленности, городских территорий и услуг составляет более 8.000 га. Экономическая зона построена по модели комплексной, многоотраслевой, динамичной, эффективной и устойчивой экономической зоны, связанной с зеленым ростом, сохранением и продвижением ценности морских экосистем, исторических и культурных памятников. Ожидается, что это место станет движущей силой и ключевым районом экономического развития провинции и южного региона дельты Красной реки.

Также в первой половине дня 8 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь и рабочая делегация посетили и изучили теплоэнергетический проект Thai Binh 2 в уезде Тxайтхуй, инвестируемом Национальной нефтегазовой группой (PVN).

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также присутствовал на церемонии закладки фундамента для строительства южной кольцевой дороги города Тxайбинь. Ее длина - более 8 км, а общий объем инвестиций более 6.000 млрд. донгов.

Это ключевой проект провинции Тxайбинь, цель которого - соединение внутригородских дорог и провинции, способствуя совершенствованию транспортной сети в этом районе, созданию центральной оси, соединяющей провинцию Тxайбинь с провинциями страны.



