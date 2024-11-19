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Премьер-министр посетил вьетнамско-бразильский бизнес-форум в Рио-де-Жанейро
Вьетнам экспортирует в Бразилию различные товары, включая морепродукты, каучук, текстиль, обувь и сталь, в то время как экспорт Бразилии во Вьетнам в основном состоит из соевых бобов, пшеницы, кукурузы, кормов для животных, хлопка и другого сырья.
Что касается инвестиций, то по состоянию на октябрь 2024 года Бразилия осуществила семь прямых инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом в 3,85 млн долларов США, в основном в секторах производства и переработки, оптовой и розничной торговли, а также в научно-технической сфере.
Считая, что экономическое сотрудничество все еще не соответствует их потенциалу и прочным двусторонним политическим и дипломатическим связям, участники встречи изучили возможности для углубления инвестиционного сотрудничества и предложили решения для расширения двустороннего взаимодействия, особенно в тех областях, где у одной страны есть сильные стороны, а у другой - потребности.
Представитель Торгово-промышленной палаты Бразилии отметил, что со времени визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бразилию в 2023 году и его нынешнего визита торговые отношения между двумя странами значительно продвинулись. В настоящее время Вьетнам является 17-м по величине поставщиком и 18-м по величине торговым партнером Бразилии.
Бразилия видит значительный потенциал в сотрудничестве с Вьетнамом, особенно в таких областях, как высокотехнологичные отрасли, полупроводники, сельское хозяйство, энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, наука и технологии, изменение климата, цифровая трансформация и сотрудничество Юг-Юг. В частности, Бразилия ожидает скорого подписания соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Меркосур, что позволит бразильским предприятиям получить доступ к рынку АСЕАН через Вьетнам.
Министр сельского развития Бразилии Пауло Тейшейра отметил историческое значение пути национального освобождения Вьетнама, напомнив о визите президента Хо Ши Мина в Рио-де-Жанейро в поисках пути к независимости. Он подчеркнул важность Вьетнама в глобальной цепочке производства и поставок продовольствия и пищевых продуктов и указал на необходимость расширения сотрудничества, особенно в области сельскохозяйственных технологий, для обеспечения продовольственной безопасности не только двух стран, но и для глобальной борьбы с бедностью.
Выступая на форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что отношения между Вьетнамом и Бразилией продолжают позитивно развиваться, опираясь на прочное политическое доверие. В ходе его переговоров с президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой оба лидера договорились о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Бразилией до Стратегического партнерства, отметил он, подчеркнув, что это послужит прочной основой для дальнейшего укрепления экономического, инвестиционного и торгового сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул прочную основу двустороннего сотрудничества, отметив высокое политическое доверие, взаимодополняющие экономические преимущества, общие культурные ценности и стремление к миру и национальному развитию.
Он выразил оптимизм по поводу достижения цели двусторонней торговли в размере 10 миллиардов долларов США к 2025 году, призвав вьетнамские и бразильские предприятия увеличить объем инвестиций в страны друг друга, укрепить сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, обновить традиционные мотивы роста и изучить новые возможности сотрудничества, включая аэрокосмическое и морское развитие и подземные пространства.
Вьетнам стремится к выборочному инвестированию в высокотехнологичные проекты с высокой добавленной стоимостью и побочным эффектом, которые могут быть связаны с отечественными предприятиями, сказал он, добавив, что приоритет отдается областям научных технологий, инноваций, исследований и разработок, зеленой экономики, цифровой экономики, циркулярной экономики, экономики, основанной на знаниях, производства полупроводников, водорода, возобновляемых источников энергии, зеленого финансирования и др.
В целях устранения препятствий для того, чтобы экономическое сотрудничество встало в один ряд с политическими и дипломатическими отношениями, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что обе стороны должны в ближайшее время начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), соглашения о поощрении и защите инвестиций, соглашения о визах и ускорить признание Бразилией статуса Вьетнама как страны с рыночной экономикой.
Он подчеркнул, что для создания благоприятных условий для устойчивого развития бизнеса Вьетнам продвигает три стратегических прорыва в институциональном строительстве, стратегическом развитии инфраструктуры и высококачественной подготовке кадров, одновременно работая над улучшением делового климата.
Премьер-министр выразил надежду на более прочное партнерство между предприятиями обеих стран, подчеркнув принципы гармонизации выгод и разделения рисков, а также взаимопонимания, совместного видения и действий, взаимного развития и совместного процветания.
В заключение премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил свою веру в более динамичное экономическое сотрудничество, которое будет способствовать развитию и процветанию обеих стран и укреплению двусторонних отношений.