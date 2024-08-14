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Премьер-министр поручил эффективно реализовать законы о земле, жилье и бизнесе в сфере недвижимости
Для того чтобы эти новые законы эффективно применялись на практике, стимулируя социально-экономическое развитие и способствуя созданию благоприятного делового климата для предприятий и граждан, премьер-министр обозначил в официальной депеше несколько ближайших задач.
Соответственно, министрам природных ресурсов и окружающей среды, строительства, финансов, внутренних дел, труда, инвалидов войны и социального обеспечения было поручено в срочном порядке провести инструктаж и обучение местных властей по новой политике, предусмотренной этими законами и документами, регламентирующими их подробную реализацию, что послужит эффективному применению этой политики и внедрению ее в повседневную жизнь. Этим министерствам также было поручено контролировать, проверять и направлять издание подробных нормативных актов, предусмотренных законами и соответствующими указами, и доложить о ходе работы премьер-министру к 20 августа.
Кроме того, министерствам было предложено провести широкое правовое просвещение, пропагандируя новую политику среди населения, деловых кругов и зарубежных вьетнамцев. В рамках этой работы особое внимание будет уделено правам на доступ к земле и жилью, правам и обязанностям государства в отношении бенефициаров социальной политики, децентрализации, административной реформе, инвестиционным стимулам, ценообразованию на землю и др.
Министерствам также было предложено подготовить юридические публикации на эти темы, включая руководства по вопросам и ответам и материалы на этнических языках, для обеспечения широкого распространения по всей стране.
Провинциальные и муниципальные народные советы и народные комитеты должны сконцентрировать ресурсы и обеспечить необходимые условия для эффективного применения этих законов. Они должны активно сотрудничать с соответствующими министерствами и ведомствами для решения любых вопросов, возникающих в процессе реализации.
Премьер-министр поручил руководителям министерств, отраслей и населенных пунктов обеспечить публичный доступ к соответствующим административным процедурам на правительственном портале государственных услуг и местных электронных информационных порталах, а также в пунктах приема административных процедур.
Ответственность за коммуникацию также возложена на пресс-службы, Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама и его членские организации, в том числе Коммунистический союз молодежи имени Хо Ши Мина, Всеобщую конфедерацию труда Вьетнама, Союз фермеров Вьетнама, Союз женщин Вьетнама и Ассоциацию ветеранов Вьетнама.