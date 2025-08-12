НОВОСТИ
Премьер-министр поручил ускорить строительство системы прибрежных автодорог
Вьетнам имеет протяжённость морского побережья около 3 260 км - от провинции Куангнинь до провинции Анжянг - с богатыми ресурсами морских биологических и минеральных запасов, а также большими туристическими возможностями. Это также служит прочной основой для проведения мероприятий по защите суверенитета, морских и островных территорий страны.
Министерство строительства и местные власти последовательно реализуют Резолюцию 13-го съезда КПВ, а также план социально-экономического развития на 2021–2025 годы, направленные на создание прибрежных автотрасс. Эти дороги должны стать транспортным коридором, соединяющим прибрежные регионы, способствовать эффективному освоению морских и прибрежных ресурсов, стимулировать социально-экономическое развитие прибрежных провинций, формировать новые пространства для развития, создавать условия для туристического роста и укреплять национальную оборону, безопасность и защиту государственного суверенитета.
Согласно плану, протяжённость системы прибрежных автодорог во Вьетнаме составит около 2 838 км, включая участки как национальных трасс, так и местных дорог. На сегодняшний день завершено и введено в эксплуатацию 1 397 км; 633 км находятся в стадии строительства; 808 км ещё не начали строить или находятся на стадии подготовки к инвестициям.
Правительство высоко оценило усилия министерств, ведомств и народных комитетов провинций и городов в подготовке и реализации проектов прибрежных автодорог. Цель, закреплённая в Резолюции правительства № 154/NQ-CP - наличие более 1 000 км прибрежных автодорог к 2025 году - уже достигнута и даже перевыполнена. Однако завершённость всего маршрута всё ещё не полная.
Премьер-министр потребовал, чтобы местные власти рассматривали ускорение строительства всей прибрежной автотрассы как одну из приоритетных политических задач, обеспечивая для этого руководство, управление и выделение законных ресурсов. Необходимо закрепить задачи по завершению проектов прибрежных автодорог в резолюциях съездов провинциальных партийных организаций на 2025–2030 годы, сделав их целевым ориентиром.
Министерству сельского хозяйства и природной среды поручено в тесной координации с местными властями оперативно решать вопросы, связанные с размещением строительных отходов, обеспечением поставок обычных строительных материалов, чтобы не допустить срыва сроков реализации проектов.
Министерство финансов, в сотрудничестве с заинтересованными провинциями, должно провести ревизию и балансировку источников финансирования, чтобы выделить средства на участки, не обеспеченные инвестиционной подготовкой, а также помочь регионам ускорить подготовку к реализации проектов ОПР (ODA), запланированных на 2026–2030 годы.
Министерство строительства будет обобщать, отслеживать и контролировать ход выполнения задач, оперативно побуждать местные власти к действиям и в случае необходимости докладывать уполномоченным органам о проблемах, требующих решения на более высоком уровне.
Премьер-министр поручил заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха осуществлять непосредственный контроль, руководство и устранение препятствий и трудностей в соответствии с его полномочиями.
Аппарат Правительства будет контролировать и координировать деятельность министерств, ведомств и местных органов власти в соответствии с их функциями и задачами.