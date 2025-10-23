НОВОСТИ
Премьер-министр поручил ускорить реализацию проекта атомной электростанции Ниньтхуан
На заседании Руководящий комитет рассмотрел ход выполнения поставленных задач, предложил дальнейшие меры и решения, направленные на продвижение строительства АЭС в соответствии с требованиями национального развития.
Проект АЭС Ниньтхуан был одобрен Национальным собранием (НС) XII созыва в 2009 году, но в 2016 году его реализация была приостановлена решением парламента XIV созыва. С учетом новых реалий, в конце 2024 года Центральный комитет КПВ и НС вновь согласовали возобновление проекта (в настоящее время - в провинции Кханьхоа). После этого премьер-министр учредил и укомплектовал Руководящий комитет по строительству атомной электростанции.
Премьер-министр поручил определить инвестора, решить вопросы освобождения земель, включить АЭС в Энергетический план VIII, подготовить проект Закона об атомной энергии, а также разработать нормативные акты и финансовые механизмы. Проводится работа с зарубежными партнёрами по подготовке соглашений и привлечению источников финансирования.
Министерства и местные органы власти координируют работу по выбору технологии, проведению исследований, подготовке технико-экономического обоснования и организации строительства атомных электростанций. Также разрабатывается национальная научно-техническая программа по ядерной безопасности и технологиям. Вьетнам сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для оценки своей ядерной инфраструктуры.
Подводя итоги заседания, премьер-министр высоко оценил усилия министерств и членов Руководящего комитета, активно выполняющих задачи, определённые на предыдущем заседании. Премьер-министр подчеркнул необходимость устранить существующие задержки и продолжать реализацию всех поручений в установленный срок, скоординированно и эффективно.
Глава правительства потребовал эффективного выполнения резолюции №328/NQ-CP, направленной на реализацию резолюции №70-NQ/TW Политбюро о национальной энергетической безопасности, а также подготовки проекта новой резолюции для уточнения правовых механизмов.
Премьер-министр поручил провинции Кханьхоа обеспечить справедливое переселение граждан и поручил Министерству финансов выделить 9 трлн донгов для освобождения земель под строительство АЭС Ниньтхуан.
Он отметил, что переговоры с Россией по строительству АЭС «Ниньтхуан-1» должны вестись на основе гармонии интересов и разделения рисков, с соблюдением стандартов МАГАТЭ и Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб, а также с учетом национальных условий Вьетнама. Одновременно ведутся переговоры с Японией по проекту «Ниньтхуан-2».
Глава правительства поручил Министерству финансов и Министерству промышленности и торговли рассмотреть финансовые механизмы и налоговые вопросы, связанные с проектами АЭС, и внести предложения в НС.
Он также потребовал от компаний EVN и PVN ускорить разработку технико-экономических обоснований, подготовку инженерных проектов и кадровое обеспечение. Министерству образования и EVN, PVN поручено совместно определить потребности в специалистах, организовать подготовку и привлечение квалифицированных кадров.
Премьер-министр поручил завершить переговоры и подписание Соглашения о сотрудничестве по строительству АЭС «Ниньтхуан-1» с Россией, а также завершить формирование правовой базы уже в ноябре 2025 года. Одновременно необходимо завершить переговоры с японскими партнёрами по вопросам, касающимся АЭС «Ниньтхуан-2», и представить доклад Политбюро о ходе реализации проекта в соответствии с Резолюцией №70 Политбюро о гарантиях национальной энергетической безопасности до 2030 года с перспективой до 2045 года.