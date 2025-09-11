НОВОСТИ
Премьер-министр поручил ускорить реализацию национальных инфраструктурных проектов
В заседании приняли участие постоянный заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, руководители министерств, ведомств, местных органов власти, представители корпораций, генеральных компаний, проектных управлений и подрядных организаций.
На 19-м заседании Премьер-министр поручил 33 задачи. К настоящему времени выполнено 12 задач, 21 — находятся в процессе реализации, одна задача, касающаяся освобождения земельных участков, не соответствует графику.
Были достигнуты заметные результаты: проведены церемонии начала строительства и ввода в эксплуатацию 250 проектов с общим объёмом инвестиций почти 1,3 млн млрд донгов; представлен план расширения автомагистрали Север–Юг на востоке в форме ГЧП; ускорены темпы строительства в рамках плана завершения 3 000 км автомагистралей к 2025 году; подготовлено Постановление о специальных механизмах для устранения трудностей при реализации Закона о геологии и полезных ископаемых.
Премьер-министр также принял решение дополнить перечень Государственного руководящего комитета 15 проектами, увеличив их общее количество до 120, включая автомагистрали, кольцевые дороги, линии городского метро в Ханое и Хошимине, морские и авиационные порты.
Ряд проектов всё ещё отстаёт по причине задержек с освобождением земель, пересечения планировок и нехватки строительных материалов. На строительстве Международного аэропорта Лонгтхань остаётся большой объём работ, а сезон дождей требует более тесной координации и научной организации управления.
Министерства, ведомства и местные власти предложили дополнить список некоторыми другими ключевыми проектами, такими как расширение Международного аэропорта Фукуок, Международного аэропорта Зябинь, строительство моста Кантхо-2, и обратились к Правительству с просьбой скорее издать Постановление о специальных механизмах.
Премьер-министр отметил достигнутые результаты: построено дополнительно 208 км автомагистралей, доведя общую протяжённость введённых в эксплуатацию до 2 476 км; начаты проекты Заузаи – Танфу, Хошимин – Лонгтхань, кольцевая дорога № 4 Хошимина; успешно проведены церемонии начала и завершения строительства 250 проектов в честь 80-летия Национального дня; представлен в Правительство проект Постановления о специальных механизмах.
Он поблагодарил министерства, ведомства, местные органы власти и народ за их вклад в создание новых важных инфраструктурных объектов, подчеркнув дух: «Сказано — сделано, взято обязательство — выполнено эффективно».
Премьер-министр потребовал к концу 2025 года обеспечить наличие 3 000 км автомагистралей, 1 700 км прибрежных дорог, в основном завершить строительство аэропорта Лонгтхань. До конца года предстоит большой объём работ, и министерства, ведомства и местные власти должны приложить усилия для реализации в духе «ещё быстрее, смелее и эффективнее». Все участники должны решать юридические вопросы, инвестировать в оборудование, привлекать дополнительный персонал.
Он отметил необходимость строгого соблюдения принципа децентрализации и разграничения полномочий, с чёткой ответственностью, что облегчает контроль, ускорение и оценку; обновления мышления и методов работы; стимулирования крупных компаний поддерживать малые; развертывания движений соревнования, своевременного поощрения и строгой дисциплины.
Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным властям оперативно завершить процедуры и приступить к ряду проектов: автомагистраль Винь – Тханьтхи, Камло – Лаобао, Куангнгай – Контум, Баккан – Каобанг; дорога к аэропорту Зябинь; автомагистраль Куиньон – Плейку; расширение автомагистрали Хошимин – Чунглыонг – Митхуан; автомагистрали Хошимин – Мокбай, Танфу – Баолок.
Местные органы власти должны обеспечить передачу всех земельных участков для проектов в 2025 году, завершить строительство пунктов отдыха на автомагистрали Север–Юг в сентябре 2025 года и самостоятельно регулировать использование строительных материалов.
Премьер-министр призвал политическую систему, общественные организации и народ поддерживать и сопровождать подрядчиков; усиливать координацию между органами; развивать дух единства; создавать атмосферу трудового энтузиазма, отмечать примеры лучших людей и дел; обеспечивать сроки, качество и безопасность.
Премьер-министр выразил уверенность, что все участники выполнят поставленные задачи, усилят межпровинциальные, межрегиональные, национальные и международные связи, привлекут инвестиции, создадут рабочие места и источники дохода для населения, внесут вклад в переход страны на новый этап развития.