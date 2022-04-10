Премьер-министр поручил ускорить освоение ОПР и иностранных льготных кредитов

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Постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь только что подписал официальное письмо № 307/CD-TTg от 8 апреля 2022 года об ускорении реализации и освоения официальной помощи в целях развития (ОПР), а также иностранных льготных кредитов.

В официальном письме подчеркнуто, что в настоящее время ситуация с эпидемией COVID-19 в целом по стране находится под контролем. Задача содействия освоению государственного инвестиционного капитала, включая ОПР и иностранные льготные кредиты, рассматривается как одно из важных «звеньев» для восстановления экономики и реализации успешного достижения цели социально-экономического развития в 2022 году.

За прошедшее время правительство и премьер-министр приняли множество решительных и конкретных мер для ускорения выплаты ОПР в 2022 году и в последующие годы.

Однако выплата ОПР в 2022 году по-прежнему идет медленно и не улучшилась, снижая эффективность государственного инвестиционного капитала, снижая привлекательность других социальных ресурсов, растрачивая ресурсы, влияя на динамику восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Согласно отчету Минфина, освоение средств ОПР из центрального бюджета до 31 марта 2022 года составило лишь 0,99% от плана, установленного премьер-министром.

В целях ускорения реализации и выплаты ОПР в целях повышения эффективности использования и внесения важного вклада в восстановление и развитие экономики, стремясь к тому, чтобы уровень освоения ОПР в 2022 году достиг 100% от плана, премьер-министр поручил министерствам, агентствам центрального подчинения и местностям и впредь строго соблюдать резолюции партии, национального собрания и правительства, руководство премьер-министра, ускоряя освоение государственных капиталовложений в целом, ОПР в частности; считать задачу освоения ОПР одной из ключевых политических задач в 2022 году и последующие годы...



