НОВОСТИ

Премьер-министр поручил усилить меры по обеспечению общественной безопасности, санитарии и здравоохранения в связи с Национальным днем

Премьер-министр призвал всех соотечественников строго соблюдать правила дорожной безопасности, пожарной безопасности, санитарии и охраны окружающей среды, чтобы каждый гражданин мог отпраздновать День независимости в полной безопасности и радости.
  Алое море государственных флагов окрашивает одну из улиц Ханоя. Фото ВИА  
Премьер-министр направил правительственную телеграмму №145/CĐ-TTg министрам, руководителям ведомств, приравненных к министерствам, органам при Правительстве, а также председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения с указанием усилить работу по обеспечению безопасности, общественного порядка, санитарии и здравоохранения в период празднования Дня независимости 2 сентября.

В телеграмме подчеркивается: в целях повышения эффективности мер по обеспечению безопасности, общественного порядка, общественной стабильности, а также санитарного состояния и медицинского обслуживания в ходе мероприятий, посвящённых 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября (памятные мероприятия); для обеспечения полноценного отдыха и радости каждого гражданина в этот великий национальный праздник, Премьер-министр поручает:

Министрам, руководителям ведомств, приравненных к министерствам, органам при Правительстве и председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения – в рамках своих функций, задач и полномочий продолжить строгое, творческое и эффективное выполнение указаний Центрального руководящего комитета по празднованию государственных памятных дат и важных событий страны, а также телеграммы №139/CĐ-TTg от 21 августа 2025 года о мерах по усилению охраны общественного порядка в период празднования Дня независимости 2 сентября; обеспечить круглосуточное дежурство с ответственным руководством для своевременного, креативного и эффективного решения возникающих, в том числе сложных, ситуаций.

Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны поручено: направить силы и средства для усиления патрулирования, своевременного выявления, предотвращения и строгого пресечения случаев нарушения общественного порядка, провокаций, препятствующих дорожной безопасности, а также сопротивления представителям власти. Обеспечить абсолютную безопасность граждан, особенно в местах проведения памятных мероприятий по всей стране; обеспечить защиту независимости и суверенитета в киберпространстве; активно противодействовать распространению ложной и вредоносной информации в социальных сетях.

Министерству здравоохранения поручено совместно с другими ведомствами и местными властями организовать медицинское обеспечение в ходе мероприятий; разработать и реализовать меры по профилактике эпидемий, санитарной очистке окружающей среды, обеспечению пищевой безопасности; быть готовыми оперативно развернуть силы для реагирования на возможные эпидемиологические ситуации.

Премьер-министр потребовал от Народного комитета города Ханоя совместно с соответствующими ведомствами обеспечить чистое, безопасное и культурное пространство города во время праздника; одновременно активизировать информационно-просветительскую работу по повышению сознательности населения в вопросах охраны окружающей среды. Организовать места отдыха, укрытия от дождя и солнца для граждан в общественных пространствах, предоставлять бесплатно воду, хлеб, зонты.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды совместно с Министерством строительства поручено обеспечить санитарное состояние окружающей среды, а также безопасность сооружений и транспорта.

Премьер-министр призвал всех соотечественников строго соблюдать правила дорожной безопасности, пожарной безопасности, санитарии и охраны окружающей среды, чтобы каждый гражданин мог отпраздновать День независимости в полной безопасности и радости.

Все министерства, ведомства и местные органы обязаны предоставлять ежедневные отчёты (до 17:00) о ситуации в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности в пределах своих полномочий в адрес Премьер-министра (через Аппарат Правительства).

ВИА/ИЖВ

