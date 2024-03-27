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Премьер-министр поручил усиливать профилактику и борьбу с туберкулезом
Однако ежегодное число смертей остается высоким - около 13 000, а многие случаи заболевания в обществе остаются невыявленными. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год, ситуация с туберкулезом во Вьетнаме остается тяжелой: он занимает 11-е место из 30 стран, отягощенных этим заболеванием, и имеет самый высокий уровень лекарственно-устойчивого туберкулеза в мире.
Премьер-министр призвал министерства, отрасли, центральные и местные органы власти тщательно реализовывать национальную стратегию профилактики и борьбы с туберкулезом. Коммуникационная работа считается долгосрочной и важной задачей для всей политической системы от центрального до низового уровня, при этом сектор здравоохранения является краеугольным камнем.
Среди ряда задач, поставленных лидером, председателям народных комитетов центральных районов поручено укрепить потенциал системы здравоохранения в диагностике и лечении заболевания, а также эффективно осуществлять меры по профилактике и борьбе с туберкулезом на уровне общин.
Согласно телеграмме, для достижения целей Национальной стратегии профилактики и борьбы с туберкулезом премьер-министр поручил министерствам, отраслям, центральным органам и местностям продолжать тщательно улавливать, активно и эффективно реализовывать Национальную стратегию профилактики и борьбы с туберкулезом до 2020 года и с видением до 2030 года, обнародованную вместе с Решением № 374/ QĐ-TTg премьер-министра, указаниями правительства и премьер-министра по профилактике и борьбе с туберкулезом.
Усиление пропаганды профилактики и борьбы с туберкулезом является важной, долгосрочной задачей всей политической системы, всех уровней и отраслей от центрального до местного уровня, в которой сектор здравоохранения является ядром, а здравоохранение на низовом уровне находится в центре внимания.
Председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения необходимо руководить укреплением потенциала системы медицинского обследования и лечения. Премьер-министр поручил министру здравоохранения руководить повышением квалификации местностей по профилактике и борьбе с туберкулезом, срочно завершить и обнародовать «Инструкцию по осуществлению мероприятий по активному выявлению туберкулеза, латентного туберкулеза и некоторых респираторных заболеваний в обществе и медицинских учреждениях», продвигать решения по обеспечению ресурсов, особенно лекарственных препаратов, для профилактики и борьбы с туберкулезом. Национальному комитету по ликвидации туберкулеза необходимо усилить консультативную работу и призвать министерства, отрасли и местности реализовать решения, которые помогут как можно скорее положить конец туберкулезу....