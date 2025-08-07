НОВОСТИ
Премьер-министр поручил стимулировать рост, контролировать инфляцию и обеспечивать макроэкономическую стабильность
В телеграмме указано: за первые 7 месяцев 2025 года социально-экономическая ситуация страны добилась многих положительных и значительных результатов практически во всех сферах; множество ключевых показателей и индикаторов, включая экономический рост, производство и бизнес, предприятия, государственные налоговые поступления, инвестиции, экспорт, потребление… продолжали демонстрировать позитивную динамику: каждый следующий месяц — лучше предыдущего, каждый квартал — выше предыдущего. Однако по сравнению с поставленными целями и требованиями всё ещё необходимы усилия и стремление; особенно требуется обновление мышления и решительные, целенаправленные действия.
В оставшиеся месяцы 2025 года задачей, направлением и управленческой установкой Правительства является продолжение приоритета стимулирования экономического роста в сочетании с обеспечением макроэкономической стабильности, контролем инфляции, поддержанием основных макроэкономических балансов, соблюдением допустимых парламентом дефицита бюджета и уровня госдолга; решимость достичь темпов роста ВВП в 2025 году на уровне 8,3–8,5%, средней инфляции (CPI) менее 4,5%, при этом уровень жизни населения — как материальный, так и духовный — продолжает улучшаться.
Для достижения вышеуказанных целей необходимо иметь конкретные и реализуемые меры по увеличению ресурсов для производства и бизнеса. Премьер-министр требует:
Государственный банк Вьетнама, в координации с соответствующими органами: тщательно отслеживать изменения в мировой и внутренней экономике, сценарии роста экономики, чтобы гибко, проактивно, своевременно и эффективно управлять денежно-кредитной политикой, соответствующей макроэкономической обстановке и поставленным задачам, согласно положениям Постановления №154/NQ-CP от 31 мая 2025 года, других решений Правительства и указаний Премьер-министра
Координировать денежно-кредитную политику с фискальной и другими макроэкономическими мерами с целью одновременно стимулировать рост, контролировать инфляцию, поддерживать макроэкономическую стабильность и сбалансированность экономики, обеспечивая капитал для производства и бизнеса.
Срочно разработать дорожную карту и пилотный механизм отмены лимита по приросту кредитования начиная с 2026 года; необходимо установить критерии для кредитных организаций с эффективной, устойчивой деятельностью, хорошим управлением, соблюдением нормативов банковской безопасности и высоким качеством кредитного портфеля. Обеспечить открытость и прозрачность. Государственный банк несёт ответственность за инспекции, надзор и контроль, не допуская системных рисков, обеспечивая безопасность финансово-кредитной системы и достижение инфляционных целей.
Максимально выполнить задачи и меры, предусмотренные в проекте “Реструктуризация системы кредитных организаций с решением проблем “плохих” долгов в 2021–2025 гг.”, утверждённом Премьер-министром по Решению №689/QĐ-TTg от 8 июня 2022 года, с акцентом на: ускоренное разрешение проблемных долгов; жёсткий контроль кредитования в секторах с потенциальными рисками; повышение качества кредитования; ограничение образования новых плохих долгов; обеспечение безопасного и устойчивого роста кредитования, совмещённого с контролем задолженности.
Усилить надзор, проверки и инспекции деятельности кредитных организаций; принять меры по предупреждению, мониторингу и строгому наказанию по закону действий по манипуляциям, перекрёстному владению, кредитованию “аффилированных” компаний, компаний в “нечистой” экосистеме, а также незаконным действиям со стороны руководства и связанных лиц. Это обеспечит безопасность банковской системы и финансовую безопасность страны.
Продолжить руководить кредитными организациями в сокращении издержек, упрощении административных процедур, цифровой трансформации..., чтобы расширить возможности для снижения процентных ставок, поддержать производство и бизнес, следуя принципу “гармония интересов — разделение рисков”; направлять кредитные потоки в приоритетные сферы, традиционные двигатели роста (инвестиции, экспорт, потребление) и новые (наука и технологии, инновации, цифровая экономика, зелёная экономика, циклическая экономика) — согласно политике Правительства, обеспечивая безопасный и эффективный рост кредитования.
Пересмотреть и оперативно дополнить механизмы и приоритетные политики для более эффективного и решительного осуществления кредитных программ: программа кредитования молодёжи до 35 лет для покупки, аренды, аренды с выкупом социального жилья; программа на 500 трлн донгов для предприятий, инвестирующих в инфраструктуру, технологии, инновации и цифровизацию. Политики должны внедряться оперативно и результативно, не формально, и категорически не допускать ситуации, когда есть деньги, но невозможно их освоить.
Срочно разработать план управления денежно-кредитной политикой на конец 2025 года и 2026 год, представить на рассмотрение Постоянного комитета Правительства до 30 августа 2025 года.