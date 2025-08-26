Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр поручил сосредоточить усилия на ликвидации последствий тайфуна № 5

Остаточный циклон тайфуна № 5 сохранит интенсивные осадки до конца 26 августа в горных, предгорных и равнинных районах Севера Вьетнама; в Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, Хатинь ожидаются сильные и очень сильные дожди – 100–200 мм, местами свыше 400 мм. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь подписал правительственную телеграмму № 147/СД-TTg от 25 августа 2025 года о мерах по ликвидации последствий тайфуна № 5 и организации реагирования на наводнения после него.

Телеграмма направлена: Секретарям и председателям народных комитетов провинций Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангчи и Ниньбинь; министрам, руководителям министерств и ведомств, подведомственных Правительству; Аппарату Национального руководящего комитета гражданской обороны.

В документе отмечается: вечером 25 августа тайфун № 5 обрушился на провинции Нгеан – Хатинь, вызвав ветер силой до 10 баллов с порывами до 15. В провинциях Тханьхоа и Куангчи зафиксирован ветер 6–7 баллов, порывы до 8. Тайфун принёс обильные осадки в провинциях Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, Куангчи, Хынгйен – от 200 до 300 мм, в отдельных районах Хатиня количество осадков за 24 часа (с 19:00 24 августа) превысило 300–400 мм, а местами до 500–600 мм. По предварительным данным, стихия сорвала крыши жилых домов, повредила объекты инфраструктуры и образования, повалила деревья и линии электропередачи; зафиксированы масштабные отключения электроэнергии (в Хатине обесточено 60 из 69 общин).

По данным Национального гидрометеорологического центра, остаточный циклон тайфуна № 5 сохранит интенсивные осадки до конца 26 августа в горных, предгорных и равнинных районах Севера Вьетнама; в Ниньбинь, Тханьхоа, Нгеан, Хатинь ожидаются сильные и очень сильные дожди – 100–200 мм, местами свыше 400 мм. Сохраняется крайне высокая угроза глубоких подтоплений, горных и селевых потоков, оползней, особенно в провинциях Тханьхоа, Нгеан, Хатинь.

В развитие предыдущих телеграмм № 141/СД-TTg от 22.08.2025, № 143/СД-TTg от 23.08.2025 и № 146/СД-TTg от 25.08.2025, с целью скорейшей ликвидации последствий тайфуна № 5, организации противодействия наводнениям и обеспечения безопасности населения Премьер-министр постановил:

1. Министрам, руководителям министерств и ведомств, секретарям и председателям народных комитетов провинций Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангчи и других пострадавших районов в пределах полномочий продолжить руководство работами, мобилизовать силы, средства и ресурсы для оперативного устранения последствий тайфуна № 5 и стабилизации ситуации.

2. Секретарям и председателям народных комитетов провинций Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангчи:

а) Организовать возвращение эвакуированных жителей в дома, если условия признаны безопасными.

б) Продолжить работу по противодействию наводнениям:

1) Полная эвакуация населения из опасных зон – районов глубоких подтоплений, подверженных риску селевых потоков, оползней и бурных рек; обеспечение их продовольствием, водой и предметами первой необходимости, особенно беднейших слоёв населения.

2) Ограничить перемещение людей во время сильных дождей и паводков; установить посты и обеспечить контроль проезда через затопленные или размытые участки.

3) Назначить ответственных руководителей на ключевых направлениях; обеспечить резервное электроснабжение, телекоммуникации и бесперебойную связь с отдалёнными сёлами.

4) Обеспечить безопасную эксплуатацию водохранилищ, плотин и дамб; предусмотреть экстренные меры в случае превышения проектных нагрузок.

5) Подготовить спасательные силы и технику в уязвимых районах для проведения поисково-спасательных работ.

в) Провести инвентаризацию ущерба и мобилизовать армию, полицию, молодёжные организации для ликвидации последствий, включая:

1) Ремонт повреждённых домов, предоставление временного жилья лишившимся крова.

2) Срочный ремонт школ и медицинских учреждений, завершить до конца августа 2025 года.

3) Расчистку дорог и восстановление транспортного сообщения.

4) Восстановление электроснабжения, связи и водоснабжения.

5) Подъём и ремонт затонувших судов, восстановление рыболовства и сельского хозяйства.

3. Министрам национальной обороны и общественной безопасности поручить Военному округу IV и дислоцированным подразделениям подготовить силы и технику для помощи населению.

4. Министру промышленности и торговли поручить Вьетнамской электроэнергетической корпорации оперативно восстановить линии электропередачи и обеспечить безопасную работу гидроузлов.

5. Министру науки и технологий поручить операторам связи (VNPT, Viettel) ускорить восстановление телекоммуникаций и разработать резервные схемы связи.

6. Министру сельского хозяйства и окружающей среды продолжить мониторинг погодных условий и координацию мер по безопасности дамб и водохранилищ.

7. Министру образования и подготовки кадров оказать поддержку пострадавшим школам, обеспечить учебными материалами к началу нового учебного года.

8. Министру здравоохранения поручить сохранить работу медицинских учреждений, обеспечить наличие медикаментов, провести санитарную обработку и профилактику эпидемий.

9. Министру строительства – организовать восстановление дорожной инфраструктуры.

10. Руководителям: Вьетнамского телевидения, Радио «Голос Вьетнама», Вьетнамского информационного агентства – продолжить информирование населения и распространять рекомендации по безопасности.

11. Аппарату Национального руководящегокомитета гражданской обороны – координировать усилия с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды, направлять силы в пострадавшие районы.

12. Заместителю Премьер-министра Чан Хонг Ха – продолжить общее руководство ликвидацией последствий.

13. Аппарату Правительства – контролировать исполнение настоящей телеграммы и докладывать Премьер-министру и его заместителю о чрезвычайных ситуациях.

ИЖВ/ВИА

