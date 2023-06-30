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Премьер-министр поручил сосредоточиться на ликвидацию последствий оползней в Ламдонге
Оползень похоронил двух человек, еще несколько получили ранения и разрушил дома, говорится в опубликованной в этот день депеше, в которой глава правительства выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших.
В депеше отмечается, что за последние дни ряд населенных пунктов Северного и Центрального нагорья пострадал от проливных дождей, которые вызвали оползни и внезапные наводнения.
Учитывая это, премьер-министр попросил министров, председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, Национальный руководящий комитет по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, а также Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия, поиску и спасению сыграть активную роль в предотвращении, реагировании и смягчении последствий стихийных бедствий.
Он призвал председателя Народного комитета провинции Ламдонг посетить и оказать поддержку пострадавшим семьям, особенно семьям погибших, а также поручить компетентным органам проследить причины происшествия и строго разобраться с нарушениями правил землепользования и строительства.
Председателям других муниципальных и провинциальных народных комитетов также было предложено поручить компетентным органам и силам выявить районы, уязвимые для оползней, особенно жилые районы, школы, офисные здания, военные базы, строительные площадки и шахты, и в ближайшее время разработать планы эвакуации.
Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, природных ресурсов и окружающей среды, строительства, образования и профессиональной подготовки, транспорта, промышленности и торговли, национальной обороны и общественной безопасности должны контролировать и инспектировать деятельность по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, сказал премьер-министр.
Национальный руководящий комитет по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними должен внимательно следить за развитием событий, связанных со стихийными бедствиями, и призывать местные органы власти сосредоточиться на предотвращении стихийных бедствий, реагировании на них и смягчении их последствий.
Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия, поиску и спасению не только внимательно следит за ситуацией, но и координирует действия с министерствами, ведомствами и местными властями для быстрого и эффективного развертывания операций по реагированию, поиску и спасению, говорится в депеше.