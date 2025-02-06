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Премьер-министр поручил сосредоточиться на ключевых задачах по обеспечению достижения целей социально-экономического развития

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил министерствам, ведомствам, местным органам власти, организациям и частным лицам немедленно возобновить работу после праздника Лунного Нового года (Тэт), сосредоточившись на незавершенных задачах 2024 года и нерешенных вопросах, связанных с праздником, чтобы не допустить сбоев в производственной и деловой деятельности и социально-экономическом развитии.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь осматривает строительство перекрестка Танван на кольцевой автодороге № 3 города Хошимин, проходящей через провинцию Биньзыонг. Фото: ВИA  
В своем распоряжении глава правительства потребовал срочно, серьезно, синхронно и эффективно реализовать проекты, задачи и решения, изложенные в резолюциях и заключениях ЦК партии, Национального собрания и правительства, особенно дополнительный план социально-экономического развития на 2025 год, направленный на достижение темпов роста не менее 8%.

Он подчеркнул необходимость решительно стимулировать производство и предпринимательскую деятельность, создавать рабочие места и средства к существованию для людей, обеспечивать всестороннее, современное, всеобъемлющее и устойчивое социальное обеспечение, сосредоточившись на немедленном выполнении ключевых задач.

Необходимо внимательно следить за тенденциями спроса и предложения, а также за ценами на товары и услуги первой необходимости после праздника Тэт и оперативно принимать решения по сбалансированию спроса и предложения и стабилизации рыночных цен, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Премьер также потребовал решительно и эффективно упорядочить организационный аппарат ведомств и организаций в соответствии с указаниями ЦК партии, НС и правительства.

Кроме того, он призвал к запуску, продвижению и эффективной организации патриотических движений и кампаний по подражанию, а также к усилиям по отличному выполнению политических задач и целей социально-экономического развития до 2025 года, особенно целей, связанных с экономическим ростом, культурным развитием, доходами бюджета, борьбой с контрабандой, торговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

ИЖВ/ВИА

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