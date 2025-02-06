НОВОСТИ
Премьер-министр поручил сосредоточиться на ключевых задачах по обеспечению достижения целей социально-экономического развития
Он подчеркнул необходимость решительно стимулировать производство и предпринимательскую деятельность, создавать рабочие места и средства к существованию для людей, обеспечивать всестороннее, современное, всеобъемлющее и устойчивое социальное обеспечение, сосредоточившись на немедленном выполнении ключевых задач.
Необходимо внимательно следить за тенденциями спроса и предложения, а также за ценами на товары и услуги первой необходимости после праздника Тэт и оперативно принимать решения по сбалансированию спроса и предложения и стабилизации рыночных цен, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Премьер также потребовал решительно и эффективно упорядочить организационный аппарат ведомств и организаций в соответствии с указаниями ЦК партии, НС и правительства.
Кроме того, он призвал к запуску, продвижению и эффективной организации патриотических движений и кампаний по подражанию, а также к усилиям по отличному выполнению политических задач и целей социально-экономического развития до 2025 года, особенно целей, связанных с экономическим ростом, культурным развитием, доходами бюджета, борьбой с контрабандой, торговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.