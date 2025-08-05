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Премьер-министр поручил сосредоточиться на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса
В отношении министерств и ведомств, не достигших цели по сокращению условий ведения бизнеса минимум на 30%: Министры, руководители шести министерств и ведомств (Министерство финансов; Министерство внутренних дел; Министерство юстиции; Министерство здравоохранения; Министерство промышленности и торговли; Госбанк Вьетнама) должны поручить профильным подразделениям сосредоточиться на пересмотре и обеспечении сокращения не менее чем на 30% условий ведения бизнеса в пределах своей компетенции, строго в соответствии с указаниями Политбюро, Генерального секретаря То Лама, Центрального руководящего комитета и Правительства, изложенными в Резолюции №66/NQ-CP.
О дополнении и завершении документов для утверждения Премьер-министром плана по сокращению: Министры, руководители четырёх министерств и ведомств (Науки и технологий, Образования и подготовки кадров, Строительства, Госбанка Вьетнама) должны срочно дополнить и завершить документы для представления Премьер-министру на утверждение плана по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса в соответствии с законодательством, обеспечив достижение целевых показателей: минимум 30% сокращения сроков рассмотрения административных процедур, 30% затрат на соблюдение административных процедур и 30% условий ведения бизнеса, как это предусмотрено Резолюцией №66/NQ-CP. Крайний срок — не позднее 15 августа 2025 года.
Для министерств, ещё не представивших план на утверждение Премьер-министру: Министры шести министерств (Обороны, Внутренних дел, Юстиции, Финансов, Здравоохранения, Иностранных дел) должны срочно завершить план по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса для представления Премьер-министру на утверждение. Крайний срок — не позднее 15 августа 2025 года.
О публичном раскрытии результатов сокращения административных процедур и условий ведения бизнеса: Министры восьми министерств (Общественной безопасности, Образования и подготовки кадров, Строительства, Науки и технологий, Сельского хозяйства и окружающей среды, Финансов, Культуры, спорта и туризма, Здравоохранения) должны срочно завершить обновление и публичное раскрытие итогов обобщения, статистики, сокращения административных процедур, условий ведения бизнеса и затрат на соблюдение административных процедур в пределах своей компетенции в Национальной базе данных об административных процедурах. Это необходимо для оценки результатов реализации Резолюций №66/NQ-CP Правительства. Крайний срок — не позднее 10 августа 2025 года.
О сокращении административных процедур, установленных нормативно-правовыми актами местных органов власти: Председатели Народных комитетов провинций и городов центрального подчинения должны поручить провести пересмотр и совершенствование механизмов, политик и административных процедур, установленных нормативно-правовыми актами в рамках своей компетенции, обеспечить их единообразное применение на всей территории провинции/города после завершения административно-территориального переустройства; утвердить и реализовать планы по сокращению и упрощению административных процедур, установленных нормативно-правовыми актами Народных советов и Народных комитетов провинциального уровня. Крайний срок — не позднее 30 августа 2025 года.
Премьер-министр поручил министрам министерств и руководителям ведомств: Завершить пересмотр, совершенствование, стандартизацию, опубликование и полное обнародование всех нормативных положений по административным процедурам, связанным с производством и бизнесом, которые были переданы и делегированы на уровень местных властей, особенно административных процедур, касающихся экспорта, импорта продукции и товаров, инвестиций, планирования, землепользования в сферах ответственности Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и Министерства финансов; одновременно подготовить инструкции, организовать обучение (обратить внимание на эффективное применение онлайн-форм и искусственного интеллекта), осуществлять контроль, надзор и оказывать поддержку местным органам власти на начальном этапе выполнения делегированных полномочий, обеспечив бесперебойное и эффективное исполнение, без задержек, препятствий, негативного влияния на инвестиционную, производственную и хозяйственную деятельность граждан и предприятий. Срок исполнения — не позднее 15 августа 2025 года.
Срочно пересмотреть и внести изменения в положения, не соответствующие принципу осуществления административных процедур вне зависимости от административных границ внутри провинции, такие как: требования к гражданам и предприятиям обращаться за выполнением процедур по месту жительства, месту регистрации, месту первого получения результата административной процедуры и т.д.; пересмотреть и издать единые на всей территории страны детализированные инструкции по новым рабочим процессам после укрупнения административных единиц. Срок исполнения — не позднее 30 августа 2025 года.
Незамедлительно устранить ошибки в информационных системах, находящихся в ведении министерств (например: электронная система управления и регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции; системы по налогообложению, регистрации бизнеса, индивидуального предпринимательства Министерства финансов и др.), обеспечить их соответствие модели двухуровневого устройства местных властей, а также полное подключение и обмен данными с Информационной системой предоставления административных услуг провинциального уровня, в целях обеспечения возможности предоставления административных услуг вне зависимости от административных границ внутри провинции. Срок исполнения — не позднее 15 августа 2025 года.
В то же время, Народные комитеты провинций и городов центрального подчинения обязаны: Завершить модернизацию Информационной системы предоставления административных услуг провинциального уровня, обеспечив соответствие требованиям цифровизации, полной передачи данных между объединёнными административными единицами и возможности предоставления административных услуг вне зависимости от административных границ в пределах провинции, а также развертывание модели двухуровневой системы местного самоуправления. Срок исполнения — не позднее 30 августа 2025 года.
Завершить корректировку внутренних процедур и электронных процессов административных процедур в соответствии с новыми положениями о децентрализации, делегировании полномочий, разграничении компетенций и обеспечении административных процедур вне зависимости от административных границ в пределах провинции. Срок исполнения — не позднее 15 августа 2025 года.
Провести проверку и обеспечить достаточное распределение кадров, государственных служащих, специалистов, а также материально-технической базы, оборудования в соответствии с требованиями рабочих позиций, объёмом и количеством задач, административных дел, с учётом специфики работы, чтобы гарантировать эффективное и бесперебойное выполнение административных процедур, недопущение локальных сбоев или перебоев. Срок исполнения — не позднее 15 августа 2025 года.