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Премьер-министр поручил создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поставил перед министерствами, ведомствами и местными органами власти различные задачи по ускорению быстрого и устойчивого развития малых и средних предприятий (МСП), чтобы к 2030 году в стране появилось не менее миллиона новых предприятий. В директиве, опубликованной 25 марта, подчеркивается ключевая роль частного сектора, особенно МСП, которые составляют 98% всех действующих предприятий в стране. Они являются основой экономики Вьетнама, обеспечивая более 50 % ВВП, принося 30 % всех доходов государственного бюджета и предоставляя более 40 миллионов рабочих мест, что составляет колоссальные 82 % рабочей силы страны.

Чтобы раскрыть этот потенциал, премьер-министр Фам Минь Тьинь наметил комплексный план, призванный способствовать развитию МСП, особенно инновационных стартапов. План нацелен на повышение конкурентоспособности в цепочках создания стоимости, развитие цифровой трансформации и поддержку «зеленого» перехода. Поощряя новые бизнес-модели, способствуя внедрению технологий и ускоряя цифровые инновации, Вьетнам стремится создать экосистему, в которой МСП смогут процветать.

В директиве содержится призыв к министерствам, ведомствам и местным органам власти - «люди прежде всего», ставящий бизнес и граждан в центр своих усилий. Признавая, что их проблемы являются общими, необходимо сосредоточиться на совершенствовании политики и законодательства, оптимизации административных процедур и создании справедливой, прозрачной и благоприятной для бизнеса среды.

Только в этом году время административной обработки сократится не менее чем на 30%, а затраты на соблюдение требований и ненужных условий ведения бизнеса будут снижены на ту же величину. Произойдет значительный переход от управления до получения разрешения к надзору после проведения аудита, что будет подкреплено более строгими мерами контроля и проверки. Другие конкретные задачи были возложены на министерства финансов, науки и технологий, промышленности и торговли, а также на Государственный банк Вьетнама, Вьетнамскую ассоциацию малых и средних предприятий и различные деловые и промышленные ассоциации.

ВИА/ИЖВ

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