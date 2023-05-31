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Премьер-министр поручил содействовать подключению и обмену данными для развития электронной коммерции

31 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Директиву № 18/CT-TTg о поощрении подключения и обмена данными для развития электронной коммерции, борьбы с налоговыми потерями и обеспечения денежной безопасности.
  Фото для иллюстрации. Источник: congthuong.vn  
31 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Директиву № 18/CT-TTg о поощрении подключения и обмена данными для развития электронной коммерции, борьбы с налоговыми потерями и обеспечения денежной безопасности.

По поручению Премьер-министра:

Министерство финансов берет на себя основную ответственность и координирует с другими министерствами и ведомствами завершение внесения поправок в налоговое законодательство и политику в отношении электронной коммерции, сокращение административных процедур, указание Главному налоговому управлению создать базу данных по управлению налогами для электронной коммерции и бизнеса на цифровых платформах. Крайний срок завершения — 2023 года.

Министерство промышленности и торговли берет на себя основную ответственность и координирует с министерствами и ведомствами внесение поправок в политику и законы о государственном управлении электронной коммерцией, построит и введет в эксплуатацию общую базу данных по электронной коммерции, обслуживающую налоговую и таможенную администрацию и другие задачи государственного управления по запросу правительства. Крайний срок завершения — 2025 года.

Министерство промышленности и торговли берет на себя основную ответственность за интеграцию электронных идентификационных счетов, применение удостоверений личности на основе чипов или данных о населении для аутентификации субъектов электронной коммерции, управление и эксплуатацию и обеспечение стабильности Оси развития электронных контрактов во Вьетнаме. Крайний срок завершения — 2023 года.

Министерству информации и связи согласует с Министерством финансов разработку подробного плана по подключению и обмену данными для усиления налогового администрирования в отношении организаций, предоставляющих коммуникационные услуги, услуги рекламы в Интернете, поставшиков программных продуктов и услуг, цифрового информационного контента и услуг, а также продукты и услуги через внутренние и трансграничные цифровые платформы. Крайний срок завершения —третьий квартал 2023 года.

Министерство общественной безопасности берет на себя основную ответственность и координирует с министерствами и ведомствами ускорение соединения национальной базы данных о населении с базами данных и информационными системами министерств, ведомств и местностей для осуществления электронной идентификации и аутентификации; синхронизирует данные о населении с данными гражданского состояния, налоговой, банковской, телекоммуникационной данными и т. д. для идентификации и аутентификации физических лиц и организаций с целью предотвращения мошенничества и уклонения от уплаты налогов в электронной коммерции; использует учетные записи электронной идентификации для декларирования и уплаты налогов на национальном приложении электронной идентификации (VNeID) и других платформах под руководством налогового органа. Крайний срок завершения — 2025 года.

Государственный банк Вьетнама берет на себя основную ответственность и координирует с министерствами и ведомствами завершение внесения поправок в политику и законы о национальной платежной системе и информационной безопасности кредитных учреждений в целях развития электронной торговли, предотвращения налоговых потерь и обеспечения денежной безопасности. Продолжать продвигать и поощрять безналичные платежи, разрабатывать утилиты электронных платежей для продвижения электронной коммерции.

ИЖВ/ВИА

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