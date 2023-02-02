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Премьер-министр поручил реализовать три ключевых задачи по улучшению жизни трудящихся
Выступая на конференции, председатель Всеобщей конфедерации труда Вьетнама Нгуен Динь Кханг заявил, что в 2022 году социально-экономическая ситуация в стране восстановилась и имеет сильное развитие в ключевых отраслях и сферах.
Правительство и Всеобщая конфедерация труда Вьетнама тесно и практически координировали свои действия, способствуя решению задач социально-экономического развития, защищая законные права и интересы трудящихся; претворяя в жизнь резолюцию XIII съезда партии.
Министерства, секторы и агентства при правительстве, активно координировали свои действия с Всеобщей конфедерацией труда Вьетнама в разработке, совершенствовании и распространении правовой политики, особенно политики, касающейся работников; улучшении условий труда, предотвращении несчастных случаев на производстве; предложении, рекомендации и оперативном решении законных и справедливых потребностей и стремлений сотрудников, особенно в отношении занятости, дохода и жилья; синхронизировали техническую инфраструктуру, социальную инфраструктуру, школы, медпункты, культурно-бытовые нужды, места отдыха рабочих, работников...
Осуществляя директиву премьер-министра о решениях по продвижению повышения производительности труда в стране, Всеобщая конфедерация труда координировала свои действия с Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Министерством образования и профессиональной подготовки и населенными пунктами, продолжая добиваться успехов в обучении и улучшении всех аспектов сотрудников.
Выступая со вступительной речью, глава Правительства подчеркнул, что координация действий между Правительством и Всеобщей конфедерацией труда имеет очень важную роль, поскольку Всеобщая конфедерация труда является представителем справедливых, законных прав и интересов рабочих и трудящихся.
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо конкретизировать курсы Партии, политику и законы Государства, поэтому важно поддерживать баланс и гармонию, выбирать определенные важные вопросы и окончательно решать их. Премьер-министр предложил объективно и честно оценить результаты работы в 2022 году и поставить практические и эффективные задачи на 2023 год.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обсудить ряд ключевых вопросов. Первым вопросом для работников являются создание рабочих мест, повышение квалификации, удовлетворение требований развития и международной интеграции. Второй вопрос заключается в размещении рабочих, что является большой проблемой, которую надо решать в первую очередь существующими инструментами. Третий вопрос касается заботы о материальной и духовной жизни трудящихся, включая развитие культурных, медицинских и образовательных учреждений.