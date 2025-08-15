НОВОСТИ
Премьер-министр поручил разработать конкретные критерии для оценки делового климата и уровня удовлетворённости граждан и предприятий
Премьер-министр поручил Министерству финансов, Совету IV и компетентным органам разработать индекс оценки эффективности, который позволит определить, насколько деловая среда открыта и благоприятна для частных предприятий.
По его словам, система оценки должна быть прозрачной, практичной и ориентированной на результат, чётко определять ответственность, сроки и ожидаемые итоги, а также быть удобной для мониторинга, применения и контроля. На основе точных и конкретных данных, которые дадут эти критерии, правительство будет формировать соответствующие политики и рекомендации.
Премьер-министр отметил, что показатели должны охватывать широкий спектр сфер: соблюдение законодательства, создание рабочих мест, вклад в государственный бюджет, экологическую ответственность, доступ к капиталу и земле, цифровую трансформацию, «зелёный» переход, инновации и деловую этику. Эти метрики позволят выявить институциональные узкие места и укрепят доверие и вовлечённость бизнеса в реализацию постановления.
Глава правительства выразил надежду, что Резолюция будет внедрена в жизнь и принесёт реальные результаты. Конечным итогом, по его словам, должно стать увеличение вклада частных компаний в социально-экономическое развитие страны и рост производительности труда.
С момента запуска три месяца назад, направленного на высвобождение ресурсов для более чем 940 000 частных предприятий и 5,2 млн хозяйствующих субъектов по всей стране, Резолюция № 68 стимулировало предпринимательский дух, поощрило готовность к риску и укрепило взаимодействие между правительством и бизнесом.
В июне был зафиксирован рекорд: количество вновь созданных предприятий превысило 24 400, что почти на 61 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и вдвое выше среднего показателя за 2021–2024 годы. В июле зарегистрировано ещё 16 500 новых компаний, что довело общее количество созданных предприятий за первые семь месяцев 2025 г. до 107 700 — на 11 % больше, чем годом ранее.
За первые семь месяцев более 66 300 предприятий возобновили деятельность, что почти на 50 % выше прошлогоднего уровня. К началу августа почти 56 700 хозяйствующих субъектов зарегистрировались для использования электронных счетов-фактур, формируемых с кассовых аппаратов, превысив план более чем на 150 %.
Эти первоначальные результаты укрепляют уверенность в долгосрочной цели - к 2030 году довести число частных предприятий до 2 млн, которые будут обеспечивать 55–58 % ВВП, 35–40 % доходов государственного бюджета и создавать 84–85 % рабочих мест по стране.