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Премьер-министр поручил проактивно реагировать на наводнения и оползни в северном регионе

Премьер-министр Фам Минь Тьинь недавно выпустил официальную депешу, в которой приказал компетентным министерствам, секторам и населенным пунктам принять упреждающие меры в связи с проливными дождями, оползнями и наводнениями в северном регионе.
  Дома в городе Чалинь, уезд Чунгкхань провинции Каобанг, затоплены 11 августа. Фото: ВИA  
Многодневные проливные дожди, идущие в регионе с июля, вызвали внезапные наводнения, глубокие паводки и оползни, которые привели к серьезным потерям имущества и человеческих жизней.

Национальный центр гидрометеорологических прогнозов продолжает прогнозировать сильные ливни в 100-250 мм и даже более 400 мм в некоторых районах региона с 11 по 15 августа, создавая большую опасность паводков и оползней в горных районах и средней полосе, а также наводнений в низменных местах и городских районах.

В официальной депеше премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к председателям народных комитетов Дьенбьена, Лайчау, Шонла, Хоабиня, Лаокая, Йенбая, Хажанга, Туенкуанга, Футхо, Каобанга, Баккана, Тхайнгуена, Лангшона, Бакжанга, Бакниня, Куангниня, Виньфука, Ханоя, Ханама, Хайфона, Намдиня, Ниньбиня, Тхайбиня, Тханьхоа и Нгеан внимательно следить за ситуацией, принимать своевременные меры реагирования и организовать силы и средства для эвакуации жителей в более безопасные места. Кроме того, они должны уделять должное внимание коммуникационной работе, обеспечивая информирование всех людей, особенно в отдаленных, горных районах и районах проживания этнических меньшинств, о стихийных бедствиях.

Министру природных ресурсов и окружающей среды поручено поручить центру гидрометеорологического прогнозирования внимательно следить за развитием стихийных бедствий и своевременно информировать компетентные органы и население.

Тем временем министры сельского хозяйства и развития сельских районов, промышленности и торговли, а также транспорта должны работать над обеспечением безопасности плотин и водохранилищ и оперативно устранять инциденты на основных транспортных магистралях.

Министрам обороны и общественной безопасности было поручено направлять вооруженные силы для проведения поисково-спасательных работ по запросу местных властей, а министр сельского хозяйства и развития сельских районов должен круглосуточно следить за ситуацией, направлять местные власти для принятия соответствующих мер реагирования и оперативно докладывать премьер-министру о вопросах, выходящих за рамки полномочий министров.

Заместителю премьер-министра Чан Лыу Куангу поручено непосредственно отдавать распоряжения министерствам, секторам и населенным пунктам в ходе работы.

ВИА/ИЖВ

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