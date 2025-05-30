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Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти сократить, упростить административные процедуры в строительстве

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к министру строительства и председателям народных комитетов городов и провинций центрального подчинения с просьбой сократить и упростить административные процедуры в строительном секторе. Согласно официальной депеше премьер-министра № 78/CD-TTg от 29 мая, за прошедшее время правительство и премьер-министр издали различные резолюции и документы с решительными, своевременными и эффективными указаниями по административным реформам. Министерство строительства также координировало свои действия с другими министерствами, ведомствами и местными органами власти, чтобы активизировать пересмотр, сокращение и упрощение административных процедур в секторе, добившись заметных результатов.

Однако, по отзывам населения и предпринимателей, некоторые строительные проекты затягиваются из-за громоздких административных процедур и высоких затрат на соблюдение требований.

В связи с этим премьер-министр обратился к министру строительства и местным властям с просьбой продолжить реализацию задач и решений, поставленных в резолюции правительства № 66/NQ-CP от 26 марта и официальной депеше премьер-министра № 69/CD-TTg от 22 мая, а также других конкретных задач.

Министерству было предложено оперативно пересмотреть, упорядочить и упростить 361 административную процедуру, связанную с производством и предпринимательской деятельностью, а также 447 условий ведения бизнеса, находящихся в его ведении, обеспечив при этом сокращение времени административной обработки, затрат на соблюдение требований и условий ведения бизнеса на 30% к 2025 году.

Необходимо пересмотреть и дополнить необходимые технические стандарты и правила в строительном секторе, особенно те, которые касаются планирования строительства, а также отменить и изменить технические стандарты и правила, которые больше не подходят, сказал глава правительства.

Административные процедуры, касающиеся возможностей предприятий, должны быть скорректированы таким образом, чтобы фирмы самостоятельно заявляли о своем праве на осуществление деятельности, которая будет оцениваться компетентными государственными органами.

Компетентным органам было предложено продолжать развивать децентрализацию при выполнении административных процедур, связанных с оценкой и лицензированием проектов, в соответствии с реструктуризацией административных единиц и внедрением двухуровневой модели местных властей.

Премьер-министр также призвал активизировать усилия по цифровизации, автоматизации и повторному использованию данных о планировании, земле, строительной деятельности, жителях и предприятиях для экономии времени и затрат. Тем временем местным властям было предложено обеспечить бесперебойную работу во время административной реструктуризации и внедрения двухуровневой модели местных властей. Провинциальные и муниципальные народные комитеты должны активно следить за соблюдением законодательства организациями, занимающимися строительством и инвестиционной деятельностью.
Канцелярия правительства будет контролировать выполнение официальной депеши и докладывать премьер-министру о вопросах, выходящих за рамки ее полномочий.

ВИА/ИЖВ

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