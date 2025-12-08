Премьер-министр поручает ускорить освоение государственных инвестиций в оставшейся части 2025 года

В документе отмечен недавний прогресс в освоении государственных инвестиций: усилия министерств и местных властей позволили повысить показатель за 11 месяцев до ориентировочно 60,6% плана, утверждённого премьер-министром - выше уровня 58,2% годом ранее и на примерно 155,7 трлн донгов (5,9 млрд долл. США) больше в абсолютном выражении.

Премьер-министр похвалил 12 министерств и центральных ведомств, а также 20 местностей за показатели выше среднего, одновременно подвергнув критике 22 министерства, отрасли и центральные агенства, а также 12 местностей за отставание от графика.

Он подчеркнул, что несмотря на улучшения, прогресс за 11 месяцев остаётся ниже цели: впереди лишь 55 дней, а неосвоенными остаются около 360 трлн донгов.

Чтобы выполнить план 2025 года полностью, обеспечив макроэкономическую стабильность, рост, основные балансы, создание рабочих мест и социальное благополучие, премьер-министр призвал министров, руководителей центральных органов и председателей Народных комитетов провинций и городов проявить максимальную ответственность и усилить реализацию возложенных задач.

Он подчеркнул, что продвижение государственного инвестирования является высшим политическим приоритетом и ключевым критерием оценки кадров в соответствии с Регламентом Политбюро № 366-QD/TW. Глава Правительства потребовал большей решимости и чёткой подотчётности в соответствии с принципом «шести ясностей»: ясность ответственных лиц, ясность задач, ясность ответственности, ясность полномочий, ясность сроков и ясность результатов.

Министерствам, центральным органам и местным властям поручено оперативно распределить весь оставшийся капитал по плану 2025 года, ускорить реализацию и освоение средств государственного инвестирования и национальных целевых программ, а также форсировать крупные национальные и межрегиональные проекты, особенно автомагистрали и объекты с широким мультипликативным эффектом.

Необходимо своевременно и эффективно устранять препятствия в рамках полномочий каждого органа, упростив координационные механизмы в процедурных вопросах. Глава Правительства поручил, чтобы рабочие группы на провинциальном уровне, возглавляемые руководителями Народных комитетов, действовали более эффективно.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал ужесточить дисциплину при освоении государственных инвестиций. Местным властям поручено ускорить расчистку площадок и темпы строительства, решить вопросы, связанные с землёй и природными ресурсами, а также жёстко наказывать инвесторов, проектные управления или отдельных лиц, которые умышленно затягивают или препятствуют реализации проектов.

Чиновники с низкой эффективностью или проявляющие негативное поведение должны немедленно заменяться. Нарушения при распределении месторождений строительных материалов, приводящие к искажению рынка или манипулированию ценами, необходимо расследовать и строго пресекать, подчеркнул он.

Премьер-министр потребовал составить детальные планы освоения средств по каждому проекту и контролировать их выполнение еженедельно и ежемесячно. За каждым проектом должны быть закреплены руководители, несущие прямую ответственность за прогресс. Средства необходимо оперативно перераспределять с медленно продвигающихся проектов на те, где работы идут успешно и требуется дополнительное финансирование. На месте следует усилить проверки, чтобы побуждать подрядчиков и консультантов ускорить реализацию.

Местным властям поручено устранить препятствия, связанные с компенсацией, расчисткой площадок, ценами на строительные материалы, а также с процедурами оплаты и расчётов.

Рабочим группам под руководством премьер-министра и членов Правительства поручено активизировать инспекции и вести прямую работу с министерствами, ведомствами и местностями для устранения узких мест.