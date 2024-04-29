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Премьер-министр поручает провинции Ниньтхуану использовать сильные стороны для устойчивого развития

28 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что южно-центральная провинция Ниньтхуан должна использовать свои сильные стороны, возможности и конкурентные преимущества для всестороннего, быстрого и устойчивого развития.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции 28 апреля. Фото: ВИA  
Присутствуя на конференции, посвященной объявлению генерального плана провинции на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. и продвижению торговли и инвестиций, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил многочисленные преимущества Ниньтхуана для развития, включая единую транспортную систему, огромный туристический потенциал с потрясающими пляжами и нетронутыми архитектурными памятниками Чампа, большие рыболовные угодья и большой потенциал для использования возобновляемых источников энергии.

Он высоко оценил усилия местной партийной организации, администрации, населения и предприятий по достижению значительных социально-экономических успехов за прошедшее время: рост ВВП в период 2010-2023 гг. достиг 8,6% в год, что выше среднего показателя по стране, а уровень жизни местного населения улучшился, отметив при этом ряд проблем, стоящих перед провинцией, таких как экстремальные природные условия, засуха, ограниченные инвестиции, недостаточная развитость инфраструктуры и несоответствие человеческих ресурсов требованиям социально-экономического развития.

Глава правительства подчеркнул пять прорывных направлений развития, указанных в генеральном плане, - возобновляемые источники энергии, туризм, переработка, производство, высокотехнологичное сельское хозяйство и недвижимость - и призвал провинцию мобилизовать и эффективно использовать все законные ресурсы для укрепления традиционных локомотивов роста, создания новых и увеличения инвестиций в человеческие ресурсы.

Премьер-министр подчеркнул, что провинция Ниньтхуан должна срочно и эффективно реализовывать план развития, уделять внимание развитию культуры, здравоохранения, образования, адаптации к изменению климата... Провинции необходимо активно реформировать административные процедуры, повышать конкурентоспособность, обновлять традиционные движущие силы роста, такие как инвестиции, потребление и экспорт, а также добавлять новые движущие силы роста, такие как цифровая трансформация, зеленая трансформация, циркулярная экономика, экономика знаний и др. Министерства и ведомства должны продолжать работать с Ниньтхуаном в разработке механизмов и политики, привлечении ресурсов для реализации плана развития...

Глава вьетнамского правительства потребовал, чтобы Министерство промышленности и торговли, определив Ниньтхуан как центр возобновляемой энергетики, тесно координировало действия с провинцией, чтобы иметь механизмы и политику развития в духе «гармонии интересов, разделения рисков», гармонии интересов государства, народа и предприятий.

Для инвесторов и предприятий премьер-министр предложил продвигать их миссию в духе «3 вместе»: вместе слушать и понимать, вместе делиться видением, осведомленностью и действиями, вместе работать, наслаждаться, побеждать и развиваться.

Премьер-министр также поручил министерствам и ведомствам тесно и активно координировать действия, создавать все благоприятные условия для быстрого и устойчивого развития Ниньтхуана.

В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь изучил ситуацию с засухой в уезде Ниньшон, инспектировал ирригационный проект Танми и руководил работой по борьбе с жарой и засухой в провинции Ниньтхуан.

ИЖВ/ВИА

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