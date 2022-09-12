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Премьер-министр попросил PetroVietnam поддержать энергообеспечение

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к Вьетнамской нефтегазовой группе (PetroVietnam) с просьбой обеспечить достаточность энергии во время рабочего заседания 11 сентября
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на рабочем совещании с PetroVietnam 11 сентября. Фото: ВИA  

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к Вьетнамской нефтегазовой группе (PetroVietnam) с просьбой обеспечить достаточность энергии во время рабочего заседания 11 сентября, чтобы найти пути для ускорения некоторых ключевых проектов и решения проблем, с которыми сталкивается фирма.

Генеральный директор PetroVietnam Ле Мань Хунг сказал, что группа продолжает подтверждать свою роль в экономике Вьетнама, помогая гарантировать национальную энергетическую, продовольственную, экономическую безопасность и суверенитет, внося вклад в государственный бюджет.

В 2021 году PetroVietnam внесла в государственный бюджет 112,5 трлн. донгов (почти 4,8 млрд. долл. США), что на 80% больше, чем в годовом плане, и на 36% больше, чем в 2020 году. Вклад составил 90,6 трлн. донгов за первые 8 месяцев 2022 года, что составляет 40% от цели этого года и 45% от цели прошлого года.

Хунг отметил, что производственная и деловая активность остаются стабильными, при этом объем добычи сырой нефти на 23% превышает восьмимесячный план и составляет 84% от целевого показателя этого года.

Он также указал на определенные трудности и препятствия для группы и предложил несколько решений правительству и премьер-министру.

Приветствуя усилия нефтяников и газовиков, премьер-министр Тьинь сказал, что PetroVietnam должна гармонично, разумно и эффективно сочетать экономическое развитие с безопасностью и обороной, обеспечением общественного порядка и безопасности; стабильность с реформой; быстрое развитие с устойчивостью; и исследования, разведку, эксплуатацию с переработкой и производством бензина, нефти, химикатов, волокна и пряжи.

Он подчеркнул, что группа должна гарантировать достаточность энергии, особенно бензина и нефти, для национального развития и обороны, внося вклад в национальную индустриализацию и модернизацию, формирование независимой и самодостаточной экономики, технологическую реформу, цифровую трансформацию, энергетику и «зеленый» переход, диверсификацию цепочки поставок и обеспечение социальной защиты.

Руководитель правительства попросил PetroVietnam уделить должное внимание партийному строительству и исправлению; постоянно улучшать корпоративное управление; реструктурировать производственную и деловую деятельность в соответствии с текущими условиями; сочетать разведку и добычу нефти с защитой национальных интересов, независимости и суверенитета на море; и производить оборудование для нефтегазовой отрасли.

Компания также должна оставаться активной в международном сотрудничестве, сказал премьер-министр, пообещав, что правительство всегда будет помогать группе, чтобы поддерживать ее развитие.


ВИА

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