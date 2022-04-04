Премьер-министр попросил сосредоточиться на ликвидацию последствий необычных дождей и наводнений в центральном регионе

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал и обнародовал телеграмму 298/CD-TTg, в котором просит сосредоточиться на ликвидацию последствий необычных дождей и наводнений в центральном регионе.

Телеграмма была отправлена Председателям народных комитетов следующих провинций: Тхыатхьенхюэ, Куангнам, Куангнгай, Биньдинь, Фуйен, Кханьхоа и город Дананг; Национальному руководящему комитету по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними; Национальному комитету по реагированию на инциденты и стихийные бедствия и поисково-спасательным работам; Министерствам сельского хозяйства и развития сельских районов, промышленности и торговли, транспорта, природных ресурсов и окружающей среды, национальной обороны, общественной безопасности.

В телеграмме подчеркивается, что в последние дни в центральном районе прошел сильный дождь, суммарно выпало 200-500 мм осадков, местами более 750 мм. Эти необычные дожди и наводнения в середине засушливого сезона, сопровождающееся грозами и большими волнами, нанесли ущерб людям и жилым домам, а также особенно сильно повлияли на сельскохозяйственное и рыбное производство, особенно в провинциях Биньдинь и Фуйен.

Премьер-министр выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделив трудности и потери партийного комитета, властей и местного населения.

Столкнувшись с последствиями изменения климата, сложными и непредсказуемыми стихийными бедствиями, наводнениями и оползнями, которые могут продолжаться, премьер-министр поручил Национальному руководящему комитету по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, а также председателям народных комитетов провинций и городов уделить первоочередное внимание руководству ликвидацией последствий дождей и наводнений, проактивной реализации мероприятий по оперативному и эффективному реагированию на аномальное развитие стихийных бедствий в целях их предотвращения, обеспечения безопасности жизни людей и ограничения ущерба, причиняемого стихийными бедствиями.

Премьер-министр поручил председателям народных комитетов провинций и городов продолжать внимательно следить за стихийными бедствиями, руководить и реализовать своевременные меры реагирования для обеспечения безопасности жизни людей; организовывать посещения и поддержку пострадавших семей, особенно бедных и неблагополучных домохозяйств, а также семей пострадавших; мобилизовать силы для оказания помощи людям в скорейшем преодолении последствий дождей и наводнений, сосредоточив внимание на ремонте домов, спасении лодок, обработке окружающей среды после наводнений, восстановлении сельскохозяйственного производства; оказывать своевременную поддержку, обеспечивая насущные потребности людей; уточнить ущерб и доложить премьер-министру в соответствии со своей компетенцией...