Премьер-министр попросил разработать планы цифровой трансформации в министерствах, секторах, в населенных пунктах

В директиве № 34/CT-TTg от 16 сентября 2024 года премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил ряд положительных результатов в области цифровой трансформации, создания электронного правительства, развития цифровой экономики и цифрового общества, а также создания баз данных.



Однако он указал на проблемы и недостатки в работе, включая медленное завершение институциональной и административной реформы, трудности в создании инфраструктуры в некоторых районах, которые еще не получили доступ к национальной энергосистеме, и скромный обмен базами данных между государственными учреждениями.



Глава правительства подчеркнул, что цифровая трансформация - это сложная задача, требующая высокой решимости, решительных действий и четкого определения основной миссии, решений и прорывов, подчеркнув, что проект по созданию базы данных резидентов, электронной идентификации и аутентификации будет способствовать национальной цифровой трансформации в период 2022-2025 годов с перспективой до 2030 года (Проект 06), осуществляемый под председательством Министерства общественной безопасности, является важным и прорывным проектом в продвижении национальной цифровой трансформации, создании множества коммунальных услуг, приносящих практическую пользу, обеспечивающиеся более качественные услуги для людей и бизнеса.



Премьер-министр попросил министров, руководителей министерств и правительственных учреждений, а также председателей провинций и городов центрального подчинения продолжать выявлять на прорывные направления, обеспечивая наличие собственных прорывных проектов по внедрению цифровой трансформации в своей области и сфере управления.



В ходе этого процесса министерства, сектора и населенные пункты должны придерживаться реальности в области цифровой трансформации, обеспечивая гармонизацию и взаимосвязь с реализацией проекта 06, попросил он.

Министерства, сектора и населенные пункты с прорывными проектами должны завершить свои проекты к 10 октября, а также определить прорывные области и целесообразность проектов для реализации до 2025 года.



Министры, руководители ведомств министерского уровня и правительственных учреждений, а также председатели народных комитетов провинций и городов центрального подчинения несут ответственность перед премьер-министром за реализацию проекта в своих отраслях, сферах и населенных пунктах. Ежемесячно будут проводиться совещания для рассмотрения и решения трудностей и проблем, возникающих при реализации проектов.



Премьер-министр поручил Министерству информации и коммуникаций (МИК) - постоянному агентству Национального комитета по цифровой трансформации - объявить модель компонентов инфраструктуры цифровой трансформации, четко определив обязанности и руководящие органы, которая должна быть завершена до 30 сентября 2024 года.



МИК было поручено обобщить результаты деятельности министерств, секторов и населенных пунктов и регулярно отчитываться перед премьер-министром.



Министерству общественной безопасности было поручено разработать и завершить подготовку документа, обобщающего уроки, извлеченные из реализации Проекта 06, и распространить его среди министерств, секторов и населенных пунктов для использования в качестве справочного материала. Эта задача должна быть выполнена до 20 сентября 2024 года.



Министерству финансов было поручено ежегодно выделять средства из государственного бюджета на реализацию программ, задач и проектов в рамках Проекта 06 на основе предложений министерств, секторов и населенных пунктов в соответствии с Законом о государственном бюджете и соответствующими руководящими документами.



Между тем, Министерству планирования и инвестиций было поручено руководить обобщением годовых планов государственных инвестиций на основе предложений министерств, секторов и населенных пунктов в ходе реализации программ и проектов в соответствии с законом о государственных инвестициях