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Премьер-министр попросил обеспечить достаточное энергоснабжение при любых обстоятельствах

20 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к министерствам, отраслям, ведомствам, населенными пунктами и предприятиям с просьбой составить прогноз развития ситуации и подготовить планы реагирования, чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
Выступая на заседании Постоянного комитета правительства с соответствующими министерствами, секторами и ведомствами по вопросам производства и поставок электроэнергии, особенно в пиковые периоды 2024 и последующих годов, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил необходимость сосредоточиться на пяти основных вопросах, включая производство, распределение и цены.

Он подчеркнул необходимость обеспечить достаточное энергоснабжение всех регионов, особенно в жаркий сезон на севере страны с мая по июль. Премьер-министр поручил обеспечить эффективную работу, запустить на полную мощность электростанции, диверсифицировать источники энергии, продвигать крупные энергетические проекты. Угольные электростанции должны максимально использовать отечественное сырье, компании в угольной промышленности – развивать максимальную мощность, гидроэлектростанции – работать разумно и эффективно как для орошения, так и для генерации электроэнергии, корпорации – обеспечивать достаточное количество газа, нефти и угля для производства электроэнергии.

Премьер-министр потребовал срочно завершить проект 500 кВ Фоной - Куангчать в июне 2024 года, чтобы доставить электроэнергию из центральных и южных регионов на север, а также завершить строительство импортных линий электропередач для пополнения запасов электроэнергии. В частности, глава правительства подчеркнул необходимость эффективного и экономного использования электроэнергии.

Что касается цен на электроэнергию, то премьер-министр отметил, что цены должны быть конкурентоспособными, но регулироваться государством. Для снижения цен на электроэнергию необходимо обратить внимание на экономию исходного материала и снижение административных затрат при производстве и торговле электроэнергией.

По данным Министерства промышленности и торговли, в первом квартале 2024 года в стране было произведено 69,34 млрд кВт/ч, что на 11,77% больше, чем в прошлом году, а среднесуточное производство электроэнергии достигло 762 млн кВт/ч, что на 10,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

В министерстве сказали, что для обеспечения энергоснабжения в течение всего 2024 года, особенно в сухой сезон, министерство и электрическая корпорация Вьетнама (EVN) и соответствующие агентства приняли различные меры, включая утверждение плана энергоснабжения в пиковый сезон с апреля по июль.

Кроме того, министерство внимательно следит за поставками угля и газа для производства электроэнергии, а также ускоряет реализацию проекта по строительству линии электропередачи 500 кВ Куангчать - Фоной, чтобы обеспечить ее ввод в эксплуатацию в июне.

Благодаря всем этим решениям, министерство обещает, что энергоснабжение в 2024 году будет в основном обеспечено.

ИЖВ/ВИА

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