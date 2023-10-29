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Премьер-министр попросил не допускать недостатка в электроэнергии для производства, бизнеса и потребления

Во второй половине дня 28 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании Постоянного комитета правительства с министерствами и отраслями, посвященном реализации решений по обеспечению электроснабжения для производства
  28 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании Постоянного комитета правительства с министерствами и отраслями, посвященном реализации решений по обеспечению электроснабжения для производства. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 28 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании Постоянного комитета правительства с министерствами и отраслями, посвященном реализации решений по обеспечению электроснабжения для производства, бизнеса и потребления в последние месяцы 2023 года и на 2024 год.

Выступая с заключительной речью на заседании, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что в 2024 году и в последующие годы необходимо разрабатывать сценарии, управлять, контролировать и проверять управление электроэнергией, на основе источника электроэнергии, передачи, распределения электроэнергии, ситуации с энергопотреблением и цены на электроэнергию.

Соответственно, в 2024 году необходимо разработать сценарий управления электроэнергией при таком условии, что во всей стране имеется минимум 50 000 МВт и максимум 52 000 МВт электроэнергии для производства, бизнеса и потребления. Для обеспечения источника электроэнергии, необходимо обеспечить достаточное количество сырья для производства электроэнергии, включая воду, уголь, газ...

Премьер-министр подчеркнул, что министерства, отрасли, агентства и подразделения должны выполнять руководящие указания по своим функциям и обязанностям, обеспечивая достаточную электроэнергию для производства, бизнеса и потребления в последние месяцы 2023 года и в 2024 году.

ИЖВ/ВИА

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