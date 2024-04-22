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Премьер-министр попросил Лангшон максимально использовать ресурсы для развития

Премьер-министр Фам Минь Чинь попросил северную приграничную провинцию Лангшон максимально использовать свои ресурсы для развития, выступая 21 апреля на конференции, где был объявлен генеральный план провинции на 2021-2030 годы с видением до 2050 года.

Подчеркнув стратегическое положение Лангшона в политике, экономике, культуре, национальной обороне и безопасности, а также во внешней политике, глава правительство отметил его достижения за последнее время: в прошлом году валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) вырос на 7%.

Он также указал на проблемы, касающиеся производства и бизнеса, реализации некоторых инвестиционных проектов, выделения государственных инвестиций, управления природными ресурсами, контрабанды и торгового мошенничества.

Учитывая это, он призвал населенный пункт работать еще усерднее, чтобы внести вклад в консолидацию и укрепление солидарности, дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и соседней страной - Китаем, а также в сохранение национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, продолжая играть свою роль в транспортном и экономическом сообщении между Вьетнамом, другими странами АСЕАН и Китаем.

Генеральный план провинции должен соответствовать национальным, региональным и отраслевым планам, сказал он, попросив Лангшон быстро разработать план реализации, в котором должны быть определены ключевые задачи, прогресс и ресурсы.

Населенному пункту также было предложено изменить образ мышления и видение развития, оптимизировать присущие им сильные стороны, активизировать государственно-частное партнерство, определить приоритетность крупных инвестиционных проектов и уделять больше внимания развитию человеческих ресурсов, инновациям, исследованиям и применению научно-технологических достижений, сосредоточившись на сельском хозяйстве, переработке, торговле, логистике и туризме.

Необходимо уделять больше внимания культурному развитию и повышению уровня жизни местного населения, особенно этнических меньшинств, подчеркнул премьер-министр.

Среди других задач, поставленных лидером, - управление природными ресурсами, охрана окружающей среды, борьба с изменением климата, административная реформа и подготовка проектов для привлечения инвесторов.

Согласно генеральному плану провинции, к 2030 году Лангшон должен стать полюсом роста и экономическим центром северной средней полосы и горного региона, а также играть все более важную роль в экономических и торговых связях между Вьетнамом, другими странами АСЕАН, Китаем и Европой. К этому времени он войдет в пятерку лучших населенных пунктов региона по размеру экономики и ВРВП на душу населения.

По этому случаю Лангшон вручил 14 проектам с общим зарегистрированным 18,6 триллиона донгов (730,98 миллиона долларов США) инвестиционные лицензии и предварительные разрешения, а также девять инвестиционных меморандумов о взаимопонимании с инвесторами.

ИЖВ/ВИА

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