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Премьер-министр попросил корпорацию Хоафат производить сталь для железнодорожных проектов
Он высоко оценил достижения корпорации Хоа Фат за восемь лет инвестирования в Куангнгай, отметив ее вклад в промышленное производство, создание рабочих мест, доходы бюджета и социальное благополучие в регионе.
Премьер-министр подчеркнул, что для индустриализации и модернизации Вьетнама необходимы сильные основополагающие отрасли промышленности, такие как сталелитейная, химическая, энергетическая, нефтегазовая, и добавил, что Хоа Фат играет ключевую роль в развитии отечественной сталелитейной промышленности и в более широких усилиях по индустриализации и модернизации страны.
Фам Минь Тьинь повторил свой призыв к группе продолжать изучение и производство высококачественной стали, диверсифицируя ассортимент продукции для поддержки национального развития.
Он также призвал Хоа Фат соблюдать законодательные нормы, выполнять свои социальные обязательства, защищать окружающую среду, обеспечивать социальное благополучие и уделять первостепенное внимание благосостоянию своих работников.
Премьер-министр подтвердил поддержку и приверженность правительства созданию наилучших условий для процветания бизнеса. Он также поручил соответствующим министерствам, ведомствам и провинции Куангнгай рассмотреть предложения Хоа Фат, чтобы способствовать расширению производства и деловой активности.
По словам председателя совета директоров группы Хоа Фат Чан Динь Лонга, в настоящее время Хоа Фат является ведущим производителем стали во Вьетнаме и входит в число 50 крупнейших мировых производителей стали. Компания экспортирует сталь в 40 стран и территорий мира.
Группа инвестировала 7 миллиардов долларов США в экономическую зону Зунгкуат, в том числе в ключевые проекты, включая комплекс по производству чугуна и стали Хоа Фат Зунгкуат и комплекс по производству чугуна и стали Хоа Фат Зунгкуат 2, на общую сумму более 171 триллиона донгов (6,75 миллиарда долларов США).
С 2017 по 2024 год компания стали Хоа Фат Зунгкуат внесла в государственный бюджет почти 35 триллионов донгов. Проекты компании Хоа Фат в экономической зоне Зунгкуат позволили напрямую создать рабочие места для примерно 17 000 работников.
Чан Динь Лонг сказал, что корпорация Хоа Фат обязалась увеличить свои ежегодные взносы в государственный бюджет на 15-16% в период 2026-2030 гг.