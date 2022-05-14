Премьер-министр попросил больше финансовой поддержки США для развития чистой энергии и реагирования на изменение климата

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается с генеральным директором Международной финансовой корпорации развития (DFC) Скоттом А. Натаном 12 мая (по американскому времени) в рамках своей поездки в США. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития (DFC) США Скоттом А. Натаном 12 мая (по американскому времени) в рамках своей поездки в США.

В ходе переговоров премьер-министр Тьинь предложил, чтобы, основываясь на достигнутых на данный момент положительных результатах сотрудничества, DFC продолжал поддерживать Вьетнам в таких областях, как «зеленый переход», экономика замкнутого цикла, возобновляемые источники энергии, реагирование на изменение климата, цифровая трансформация и устранение последствий войны, включая последствия агента «Оранж» и поиск останков погибших солдат, а также содействие развитию в новый период.

Глава вьетнамского правительства также предложил развивать сотрудничество в области устойчивого развития реки Меконг в условиях повышения уровня моря, чтобы улучшить материальную и духовную жизнь людей в регионе.

Наряду с существующими механизмами премьер-министр выразил надежду, что обе стороны изучат и внедрят новые механизмы сотрудничества со странами региона, в том числе финансовые стимулы в развитии инфраструктуры.

«Вьетнам — развивающаяся страна, которой все еще приходится сталкиваться с необратимыми последствиями войны, и она выиграет от предоставления DFC кредитов с льготными процентными ставками и гибкими процедурами, включая финансовые стимулы для малых и средних предприятий», — заявил премьер-министр Тьинь.

Он сказал, что обе стороны должны выбрать ключевые проекты с «побочным эффектом», такие как проекты региональной связи, чтобы помочь достичь максимальной эффективности используемого капитала.

Высоко оценивая потенциал и перспективы экономического сотрудничества с Вьетнамом, генеральный директор DFC сказал, что многие проекты сотрудничества между двумя сторонами были реализованы очень эффективно, и в ближайшее время DFC надеется на развитие сотрудничества в области реагирования на изменение климата, возобновляемых источников энергии, развития региона реки Меконг и инклюзивного финансирование развития.

По этому случаю премьер-министр Тьинь стал свидетелем передачи гранта DFC в размере 70 млн. долл. США Университету Фулбрайта во Вьетнаме.



