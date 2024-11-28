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Премьер-министр попросил активизировать усилия по развитию инновационных стартап-экосистем

27 ноября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии открытия Национального фестиваля инноваций и стартапов (Techfest Vietnam 2024) на тему “Объединив усилия для развития инновационной экосистемы стартапов Вьетнама” в северном портовом городе Хайфон.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты на церемонии открытия Национального фестиваля инноваций и стартапов. Фото: ВИA  
В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что партия и государство всегда уделяют особое внимание науке, технологиям и инновациям, считая их одним из главных направлений национальной политики для быстрого и устойчивого развития.

Инновационные стартапы рассматриваются как новый стимул для роста, создающий новые производительные силы для развития в новую эпоху, отметил он.

Остановившись на содержании резолюций, стратегий социально-экономического развития, законов и указов, связанных с инновациями и стартапами, Фам Минь Тьинь заявил, что под решительным руководством правительства и премьер-министра отрасли и регионы синхронно, решительно и эффективно реализуют задачи и решения, добиваясь важных результатов в развитии национальной экосистемы инновационных стартапов.

Он подчеркнул важность времени, интеллекта и решительности для того, чтобы догнать, продвинуться вперед и совершить прорыв в этой схеме. Он высоко оценил усилия и важные первоначальные результаты, которых за последнее время достигли отрасли, населенные пункты и сообщество вьетнамских стартаперов.

Он отметил, что перед Вьетнамом открываются большие возможности, но также и множество проблем в области науки, технологий и инноваций, и что ключевым требованием для развития национальной экосистемы инновационных стартапов является привлечение ресурсов от национальных и международных корпораций, а также взращивание и развитие большего количества технологических единорогов в развивающихся технологических областях.

Он подчеркнул, что инновационные стартапы требуют коллективных усилий, консенсуса и единства всей политической системы, общества, граждан и бизнеса, отметив, что необходимо поставить людей, особенно молодежь, и бизнес в центр - как субъектов и конечную цель - в качестве движущей силы и самого ценного ресурса для развития.

Инновационные стартапы требуют изменения мышления, нового понимания и подходов, сказал он, отметив, что необходимо смело мыслить, предпринимать действия и быть первопроходцем; принимать риски и бросать вызов самим себе ради блага и светлого будущего нации.

Он предложил решения для развития экосистемы инновационных стартапов Вьетнама. Речь идет о совершенствовании законодательной базы для инноваций и предпринимательства; определении приоритетных областей для создания новых производственных сил и стратегических секторов, таких как зеленая экономика, цифровая экономика и передовые технологии, такие как искусственный интеллект, полупроводники, облачные вычисления и Интернет вещей; определении направлений для инновационных стартапов; обеспечении финансовых ресурсов и средств; развитии высококачественных человеческих ресурсов и стимулировании творческих предпринимательских движений; и стимулировании международной интеграции, связанной с инновационными стартапами.

Он призвал бизнес-сообщество, инвесторов и население активно участвовать в деятельности инновационных стартапов, помогая Вьетнаму быстро догнать другие страны региона и всего мира.

Правительство создаст все благоприятные условия для поддержки и содействия развитию инновационных стартап-экосистем, защищая законные права и интересы бизнеса, инвесторов и граждан, сказал он.

Готовность вступить в эпоху подъема нации

Экосистема инновационных стартапов Вьетнама получила мощное развитие в последние годы, способствуя появлению компаний-первопроходцев в области применения новых технологий и бизнес-моделей, готовых к конкуренции на мировом рынке. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 4 000 инновационных стартапов, включая два «единорога» и 11 компаний стоимостью более 100 миллионов долларов США.

Глобальный индекс экосистемы стартапов Вьетнама в 2024 году поднялся на две позиции с 58-го на 56-е место, заняв 5-е место в Юго-Восточной Азии и 12-е в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между тем, глобальный индекс инноваций страны в 2024 году вырос на четыре места по сравнению с 2022 годом, заняв 44-е место из 133 стран и экономик мира.

Благодаря активному развитию экосистемы инновационных стартапов Вьетнам стал одной из динамично развивающихся экономик и центром инновационных стартапов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За девять лет проведения Techfest Vietnam привлек 21 000 участников, более 450 инвесторов, более 1400 инновационных стартапов и способствовал установлению более 800 внутренних и международных инвестиционных связей.

Techfest Vietnam 2024, включающий в себя около 150 мероприятий, предлагает платформу для поиска возможностей сотрудничества и инвестиций, а также ресурсов и партнеров для реализации инициатив по развитию экосистем инновационных стартапов. Он также служит площадкой для демонстрации технологий, продуктов и услуг.

Благодаря этому инновационные стартапы смогут сформировать свои будущие стратегии, способствуя вступлению Вьетнама в новую эру - эру подъема предпринимательского духа.


ВИА/ИЖВ

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