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Премьер-министр: поощрять государственно-частное сотрудничество для строительства двух важных скоростных автомагистралей

Ожидается, что протяженность скоростная автомагистраль Ниньбинь-Намдинь-Тайбинь составит около 88 км; а скоростной автомагистрали Жангиа-Чонтхань - 128,8 км.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИА
В первой половине дня 12 марта в штаб-квартире правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на совещании с министерствами, ведомствами и местными властями, посвященном предлагаемому инвестиционному плану строительства скоростной автомагистрали Ниньбинь-Намдинь-Тайбинь и Жангиа (Дакнонг)-Чонтхань (Биньфыок).

Ожидается, что протяженность скоростная автомагистраль Ниньбинь-Намдинь-Тайбинь составит около 88 км; а скоростной автомагистрали Жангиа-Чонтхань - 128,8 км.

На встрече представители министерств, ведомств и населенных пунктов отметили, что предложение об инвестировании в строительство скоростных автомагистралей Ниньбинь–Намдинь–Тайбинь и Жангиа–Чонтхань необходимо с целью реализации целей развития, соединения синхронных и современных транспортных инфраструктур в соответствии с указаниями XIII съезда партии; эффективного выполнения Резолюций Политбюро по вопросам социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны и безопасности в дельте Красной реки и на юго-востоке, соединяющей Центральное нагорье.

Делегаты также обсудили и предложили варианты маршрута; оценили план расчистки участка; прогноз трафика и предварительный расчет финансовых планов; возможности привлечения частных инвесторов к участию.

Многие участники предложили государственно-частные инвестиции, мобилизацию негосударственных ресурсов, снижение давления на государственный капитал и привлечение максимального количества социальных ресурсов для инвестирования в транспортную инфраструктуру…

Выступая на совещании, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в Резолюции XIII съезда партии четко определена цель, что к 2030 году Вьетнам станет развивающейся страной с современной промышленностью и высоким доходом, а к 2045 г. - развитой страной с высоким уровнем дохода.

Для достижения этих целей необходимо совершить три стратегических прорыва, в том числе в стратегической транспортной инфраструктуре.

Однако, по словам премьер-министра, привлечение капитала государственного бюджета для двух скоростных автомагистралей Ниньбинь-Намдинь-Тайбинь и Жангиа-Чонтхань займет много времени из-за его ограничения и наличия множества различных программ и проектов, финансируемых государством. Поэтом только государственно-частное партнерство имеет необходимые ресурсы и может сбалансировать интересы государства, бизнеса и населения в духе «гармонии интересов и разделения рисков».

ВИА/ИЖВ

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