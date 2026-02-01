Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр поздравил с Тэтом и навестил силы, обеспечивающие безопасность дорожного движения и кибербезопасность

Во второй половине дня 16 февраля (то есть в канун Нового года по лунному календарю — 30-го дня Тэта Бинь Нго 2026) Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил подразделения, поздравил их с Новым годом и проверил организацию дежурства по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также информационной кибербезопасности при Министерстве общественной безопасности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляет новогоднее поздравительное сообщение участникам дорожного движения через транспортное приложение (Фото: ВИА)

Премьер-министра сопровождал член Политбюро, Министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг.

Посещая и поздравляя с Тэтом сотрудников Департамента дорожной полиции МОБ, глава правительства выразил слова поддержки и признательности всем сотрудникам дорожной полиции, которые несут службу ради безопасности движения в то время, когда большинство семей собираются вместе, встречая Тэт Бинь Нго 2026.

По словам Премьер-министра, в 2025 году удалось добиться снижения по трём показателям дорожно-транспортных происшествий: по числу аварий, количеству погибших и числу пострадавших. Однако достигнутые результаты пока не полностью соответствуют ожиданиям — необходимо дальнейшее сокращение числа ДТП, погибших и раненых.

Глава правительства подчеркнул, что в 2026 году и в последующий период количество транспортных средств продолжит расти, будет расширяться сеть автомагистралей и автомобильных дорог, увеличится интенсивность движения, а требования к обеспечению безопасности станут выше. Поэтому дорожная полиция должна развивать достигнутые в 2025 году успехи и работать ещё эффективнее в 2026 году.

Премьер-министр поручил дорожной полиции быть в авангарде цифровой трансформации с целью снижения нагрузки на сотрудников, сокращения ручных операций и расширения цифрового контроля, а также решительно пресекать негативные явления в сфере дорожного движения.

Он предложил дорожной полиции активнее взаимодействовать с министерствами и ведомствами для более эффективного контроля ситуации на дорогах, стремиться к дальнейшему снижению числа ДТП, погибших и пострадавших по сравнению с 2025 годом, способствуя обеспечению спокойной жизни граждан, укреплению безопасности и общественного порядка в новую эпоху.

Премьер-министр также призвал продолжить совершенствование организационной структуры и повышение профессионального уровня кадров. В связи с наступлением Тэта он пожелал сотрудникам дорожной полиции новых успехов в 2026 году, внеся вклад в вступление страны в новую эпоху — эпоху процветания, цивилизованности, благополучия и уверенного продвижения к социализму.

По этому случаю через приложение VNeTraffic, которым пользуются более 5 миллионов человек, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг направили всем участникам дорожного движения по всей стране новогодние поздравления с пожеланиями мира, здоровья и безопасных поездок.

Премьер-министр также лично проверил несение службы и поддержал сотрудников дорожной полиции на перекрёстке Нгуен-ван-кы — Нгоктхуи в городе Ханое.

В Национальном центре кибербезопасности глава правительства посетил, поздравил с Тэтом и проверил дежурство сотрудников Департамента кибербезопасности и борьбы с преступлениями с использованием высоких технологий.

Премьер-министр высоко оценил значительные достижения подразделения в 2025 году, в том числе успешную подготовку и проведение церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности, организованной во Вьетнаме.

Он потребовал от сотрудников Департамента кибербезопасности и борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий эффективно выполнять три ключевые функции: постоянно владеть ситуацией и качественно консультировать руководство Партии и Государства по вопросам защиты национальной безопасности и суверенитета в киберпространстве; эффективно осуществлять государственное управление в данной сфере; непосредственно вести борьбу в киберпространстве, предотвращая киберпреступления и атаки, наносящие ущерб национальным интересам, жизни граждан и социально-экономическому развитию страны.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Поздравительное послание Президента государства Лыонг Кыонга по случаю Нового года Бинь Нго 2026

Поздравительное послание Президента государства Лыонг Кыонга по случаю Нового года Бинь Нго 2026

По случаю весны Бинь Нго 2026, в священный миг новогодней ночи, в момент перехода от старого года к новому, от имени руководства Партии и Государства Президент Лыонг Кыонг обращается с новогодним поздравительным посланием к соотечественникам, товарищам и солдатам всей страны, а также к вьетнамской общине за рубежом.
ПОДРОБНЕЕ

Top