Премьер-министр поздравил с Тэтом и навестил силы, обеспечивающие безопасность дорожного движения и кибербезопасность

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляет новогоднее поздравительное сообщение участникам дорожного движения через транспортное приложение (Фото: ВИА)







Посещая и поздравляя с Тэтом сотрудников Департамента дорожной полиции МОБ, глава правительства выразил слова поддержки и признательности всем сотрудникам дорожной полиции, которые несут службу ради безопасности движения в то время, когда большинство семей собираются вместе, встречая Тэт Бинь Нго 2026.





По словам Премьер-министра, в 2025 году удалось добиться снижения по трём показателям дорожно-транспортных происшествий: по числу аварий, количеству погибших и числу пострадавших. Однако достигнутые результаты пока не полностью соответствуют ожиданиям — необходимо дальнейшее сокращение числа ДТП, погибших и раненых.





Глава правительства подчеркнул, что в 2026 году и в последующий период количество транспортных средств продолжит расти, будет расширяться сеть автомагистралей и автомобильных дорог, увеличится интенсивность движения, а требования к обеспечению безопасности станут выше. Поэтому дорожная полиция должна развивать достигнутые в 2025 году успехи и работать ещё эффективнее в 2026 году.





Премьер-министр поручил дорожной полиции быть в авангарде цифровой трансформации с целью снижения нагрузки на сотрудников, сокращения ручных операций и расширения цифрового контроля, а также решительно пресекать негативные явления в сфере дорожного движения.





Он предложил дорожной полиции активнее взаимодействовать с министерствами и ведомствами для более эффективного контроля ситуации на дорогах, стремиться к дальнейшему снижению числа ДТП, погибших и пострадавших по сравнению с 2025 годом, способствуя обеспечению спокойной жизни граждан, укреплению безопасности и общественного порядка в новую эпоху.





Премьер-министр также призвал продолжить совершенствование организационной структуры и повышение профессионального уровня кадров. В связи с наступлением Тэта он пожелал сотрудникам дорожной полиции новых успехов в 2026 году, внеся вклад в вступление страны в новую эпоху — эпоху процветания, цивилизованности, благополучия и уверенного продвижения к социализму.



