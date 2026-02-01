Премьер-министр поздравил с Тэтом и навестил силы, обеспечивающие безопасность дорожного движения и кибербезопасность

Во второй половине дня 16 февраля (то есть в канун Нового года по лунному календарю — 30-го дня Тэта Бинь Нго 2026) Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил подразделения, поздравил их с Новым годом и проверил организацию дежурства по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также информационной кибербезопасности при Министерстве общественной безопасности.
Премьер-министра сопровождал член Политбюро, Министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляет новогоднее поздравительное сообщение участникам дорожного движения через транспортное приложение (Фото: ВИА)
Посещая и поздравляя с Тэтом сотрудников Департамента дорожной полиции МОБ, глава правительства выразил слова поддержки и признательности всем сотрудникам дорожной полиции, которые несут службу ради безопасности движения в то время, когда большинство семей собираются вместе, встречая Тэт Бинь Нго 2026.
По словам Премьер-министра, в 2025 году удалось добиться снижения по трём показателям дорожно-транспортных происшествий: по числу аварий, количеству погибших и числу пострадавших. Однако достигнутые результаты пока не полностью соответствуют ожиданиям — необходимо дальнейшее сокращение числа ДТП, погибших и раненых.
Глава правительства подчеркнул, что в 2026 году и в последующий период количество транспортных средств продолжит расти, будет расширяться сеть автомагистралей и автомобильных дорог, увеличится интенсивность движения, а требования к обеспечению безопасности станут выше. Поэтому дорожная полиция должна развивать достигнутые в 2025 году успехи и работать ещё эффективнее в 2026 году.
Премьер-министр поручил дорожной полиции быть в авангарде цифровой трансформации с целью снижения нагрузки на сотрудников, сокращения ручных операций и расширения цифрового контроля, а также решительно пресекать негативные явления в сфере дорожного движения.
Он предложил дорожной полиции активнее взаимодействовать с министерствами и ведомствами для более эффективного контроля ситуации на дорогах, стремиться к дальнейшему снижению числа ДТП, погибших и пострадавших по сравнению с 2025 годом, способствуя обеспечению спокойной жизни граждан, укреплению безопасности и общественного порядка в новую эпоху.
Премьер-министр также призвал продолжить совершенствование организационной структуры и повышение профессионального уровня кадров. В связи с наступлением Тэта он пожелал сотрудникам дорожной полиции новых успехов в 2026 году, внеся вклад в вступление страны в новую эпоху — эпоху процветания, цивилизованности, благополучия и уверенного продвижения к социализму.
По этому случаю через приложение VNeTraffic, которым пользуются более 5 миллионов человек, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг направили всем участникам дорожного движения по всей стране новогодние поздравления с пожеланиями мира, здоровья и безопасных поездок.
Премьер-министр также лично проверил несение службы и поддержал сотрудников дорожной полиции на перекрёстке Нгуен-ван-кы — Нгоктхуи в городе Ханое.
В Национальном центре кибербезопасности глава правительства посетил, поздравил с Тэтом и проверил дежурство сотрудников Департамента кибербезопасности и борьбы с преступлениями с использованием высоких технологий.
Премьер-министр высоко оценил значительные достижения подразделения в 2025 году, в том числе успешную подготовку и проведение церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности, организованной во Вьетнаме.
Он потребовал от сотрудников Департамента кибербезопасности и борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий эффективно выполнять три ключевые функции: постоянно владеть ситуацией и качественно консультировать руководство Партии и Государства по вопросам защиты национальной безопасности и суверенитета в киберпространстве; эффективно осуществлять государственное управление в данной сфере; непосредственно вести борьбу в киберпространстве, предотвращая киберпреступления и атаки, наносящие ущерб национальным интересам, жизни граждан и социально-экономическому развитию страны.