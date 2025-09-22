Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр поздравил певца Дык Фука с победой в конкурсе Intervision 2025

Премьер-министр Фам Мин Тьинь направил поздравления Дык Фуку в связи с тем, что певец завоевал первую премию на международном музыкальном конкурсе "Intervision-2025" в Москве, Россия.

В своем послании премьер-министр тепло похвалил певца за его выдающиеся усилия и замечательные достижения, отметив, что эта победа является гордым моментом не только для самого артиста, но и для современной музыки и культуры Вьетнама.
В письме особо отмечается мощное исполнение Дыком Фуком песни «Фу Донг Тхиен Выонг», вдохновленной стихотворением «Че Вьетнам» («Вьетнамский бамбук»). Своим душевным исполнением певец передал историю единства, стойкости и стремления нации к возрождению, что произвело глубокое впечатление на международную аудиторию и жюри.
Этот успех является не только большой личной честью для Дык Фука, но и предметом гордости для вьетнамской музыки и культуры, написал премьер-министр. Он подчеркнул, что первое в истории участие Вьетнама в Intervision стало значимым посланием о том, что музыка преодолевает различия и объединяет народы всего мира.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что эта победа послужит стимулом для Дык Фука и других вьетнамских артистов продолжать развивать свои таланты, расширять творческие границы и вносить позитивный вклад в национальную музыку и культуру. Он также призвал их вывести вьетнамские культурные ценности на мировую арену и вдохновить молодые поколения посвятить себя творчеству.
В заключение письма премьер-министр пожелал певцу Дуку Фуку и сообществу вьетнамских артистов крепкого здоровья и обильной энергии, чтобы они могли посвятить себя зрителям в стране и за рубежом, чтобы вьетнамская музыка могла завоевать сердца меломанов всего мира.

ИЖВ/ВИА

