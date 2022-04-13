Премьер-министр поздравил Лаос и Камбоджу с традиционным Новым годом

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Он также передал приветствия других вьетнамских лидеров своим лаосским и камбоджийским коллегам.

В ходе переговоров с премьер-министром Лаоса Фанхамом Випхаваном Тьинь поздравил правительство и народ Лаоса с важными достижениями, полученными ими в реализации резолюции 11-го съезда Лаосской революционной народной партии (ЛНРП) и 9-го пятилетнего плана социально-экономического развития. Он выразил уверенность в том, что под разумным руководством ЛНРП лаосский народ будет пожинать больше плодов и продолжит строить все более и более процветающую нацию, занимающую более высокое положение и роль на международной арене.

Главы правительств двух стран выразили удовлетворение прочным и стабильным развитием двусторонних отношений в последнее время, подчеркнув, что в контексте сложных событий в мире и регионе обеим сторонам необходимо продолжать прилагать совместные усилия для развития и укреплять свою большую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество, а также помогать друг другу в построении независимой и самодостаточной экономики.

Они договорились поддерживать регулярный обмен делегациями; координировать выполнение договоренностей высокого уровня и результатов 44-го заседания вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии, состоявшегося в январе в Ханое; продолжать повышать эффективность сотрудничества в области обороны, безопасности, торговли, инвестиций, транспортного сообщения, энергетики, образования и обучения, здравоохранения и культуры, а также сотрудничества между населенными пунктами; и вместе работать над успешной организацией памятных мероприятий в рамках «Года солидарности и дружбы».

Оба премьер-министра также договорились продолжать тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на международных, региональных и субрегиональных форумах, тем самым способствуя укреплению мира, стабильности и сотрудничества в сообществе АСЕАН, в регионе и во всем мире.

В телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном Тьинь высоко оценил большие достижения, полученные Камбоджей за последние годы, заявив, что, по его мнению, под дальновидным руководством премьер-министра страна будет процветать и дальше, а также возьмет на себя активную роль председателя АСЕАН в этом году.

Лидеры выразили удовлетворение позитивным развитием двустороннего сотрудничества. Они отметили, что, несмотря на последствия пандемии COVID-19, объем двусторонней торговли в прошлом году превысил 9 млрд. долл. США, что на 80% больше, чем в 2020 году, и Вьетнам остается крупнейшим инвестором АСЕАН в Камбодже.

Оба чиновника подчеркнули стратегическую важность поддержания и укрепления дружественного соседства и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей для безопасности и развития каждой страны в текущей ситуации, особенно в «Год дружбы Вьетнам-Камбоджа-2022», который отмечает 55-летие создания дипломатических отношений между двумя странами. Они договорились продолжать укреплять политическое доверие и координацию в решении проблем, связанных с пандемией, используя возможности «новой нормальности» для сотрудничества в содействии социально-экономическому восстановлению, продолжая координировать свои действия в строительстве границы мира и дружбы между двумя странами.

Премьер-министр Тьинь еще раз подтвердил, что Вьетнам поддерживает Камбоджу, чтобы она успешно взяла на себя роль председателя АСЕАН в 2022 году.