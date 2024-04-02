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Премьер-министр поздравил кхмерскую общину с праздником Чаул Чам Тхмей 2024

По случаю традиционного праздника Чаул Чам Тхмей премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительное письмо представителям народности Кхмер. В письме Премьер-министр подчеркнул, что кхмерский народ является неотъемлемой частью вьетнамского народа, играет важную роль в деле строительства и защиты Отечества. В последнее время представители народности Кхмер ответственно соблюдали руководящие принципы Партии, политику и законы Государства, общими усилиями и единством воли вместе с жителями страны вносили активный вклад в достижение больших и всеобъемлющих результатов страны во всех сферах.

Премьер-министр заявил, что этнические и религиозные вопросы являются стратегическими вопросами, которым всегда уделяют пристальное внимание Партия и Государство. Эффективная реализация этнической и религиозной политики считается важной политической задачей партийных комитетов и органов власти всех уровней, направленной на укрепление блока великого национального единства, развитие гуманистических ценностей народностей.

Чтобы продолжать эффективно осуществлять этническую и религиозную политику в увязке с политикой социального обеспечения в предстоящее время, ведомства, отрасли и местности, где проживают представители народности Кхмер, должны проактивно, гибко осуществлять решения по поддержке населения в улучшении средств к существованию, улучшении материального и духовной жизни, уделять внимание людям льготной категории, людям, имеющим заслуги перед революцией, малоимущим семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Премьер-министр поручил всем ведомствам, секторам, местностям подготовить хорошие условия для того, чтобы представители народности Кхмер могли встретить праздник Чаул Чам Тхмей радостно, безопасно, экономно.

ИЖВ/ВИА

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