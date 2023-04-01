Премьер-министр поздравил кхмеров с праздником Чол Чнам Тмай

Кхмерская пагода, украшенная в честь праздника Чол Чнам Тмай. Источник: baochinhphu.vn





Премьер-министр Фам Минь Чин направил письмо, в котором поздравляет этнических кхмеров по случаю их традиционного праздника Чол Чнам Тмай (Новый год) в 2023 году.Подчеркнув особую важность новогоднего праздника Чол Чнам Тмай, премьер-министр Тьинь объяснил значительные достижения Вьетнама в прошлом году отчасти поддержкой и совместными усилиями народа, в том числе значительным вкладом кхмерской общины.Он сказал, что работа по этническим вопросам и реализация политики в отношении этнических меньшинств значительно улучшились, с акцентом на ускорение трех национальных целевых программ, особенно программы социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов, а также плана действий по реализации стратегии работы по этническим вопросам на период 2021–2030 годов с видением до 2045 года. В результате улучшилось социально-экономическое положение этнических меньшинств и горных районов.Он подчеркнул важность 2023 года – второго года реализации Национальной целевой программы социально-экономического развития районов проживания этнических меньшинств и горных районов, а также первого года выполнения плана мероприятий по реализации стратегии работы по этническим вопросам, которая открывают множество возможностей для жителей этих районов.Завершая письмо, он пожелал кхмерской общине крепкого здоровья, радости, мира, счастья и успехов в 2023 году.Чол Чнам Тмай - один из самых важных праздников для кхмеров. Обычно он длится три дня и отмечается в основном в пагодах. Праздник является демонстрацией стремления кхмерского народа, как и многих других этнических групп, уйти от неудач прошлого года и с нетерпением ждать многообещающего нового года.