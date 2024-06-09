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Премьер-министр подчеркнул цели по росту и инфляции на 2024 год
Гибкое руководство, инновации, “масштабное мышление, смелые действия” и гармония политики будут работать в нынешних условиях, продолжил он, попросив министерства и ведомства следовать этим инструкциям.
Министерствам и ведомствам также было предложено обновить традиционные драйверы роста - инвестиции, экспорт и потребление - и продвигать новые двигатели, такие как региональная связь, цифровая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика и инновации, а также развивающиеся отрасли, такие как полупроводники и искусственный интеллект (ИИ).
Премьер-министр рассказал о других задачах, таких как ускоренное выделение государственных инвестиций, реализация национальных целевых программ, пакет жилищных кредитов на сумму 120 трлн донгов (4,72 млрд долларов США) и ускорение реализации ключевых инфраструктурных проектов.
По его словам, в ближайшее время должен быть создан руководящий комитет для анализа и устранения узких мест. Он потребовал пересмотреть и усовершенствовать институты, особенно нормативные акты, касающиеся государственных инвестиций, государственно-частного партнерства и налогообложения, на основе которых должен быть издан юридический документ, вносящий изменения во многие законы.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил завершить строительство ЛЭП-3 500 кВ, соединяющей Куангчать в центральной провинции Куангбинь и Фоной в северной провинции Хынгйен, до 30 июня, а также призвал приложить усилия к тому, чтобы Европейская комиссия (ЕК) поскорее сняла предупреждение о "желтой карточке" в отношении вьетнамских морепродуктов.
По его словам, следует уделять больше внимания социальному обеспечению, национальной обороне и безопасности, внешним связям и коммуникационной работе.